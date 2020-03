Alfa Romeo Giulia GTA, o regresso de uma lenda Alfa Romeo

110 anos depois da fundação, a Alfa Romeo renova a lenda, regressando às origens e fazendo ressurgir um veículo conhecido como um dos mais míticos do mundo automóvel e um marco na história da Marca: o Giulia GTA.

Do ponto de vista técnico e de conceito, o novo Giulia GTA inspira-se no Giulia GTA de 1965: o "Gran Turismo Alleggerita", desenvolvido pela Autodelta a partir do Giulia Sprint GT, que acumulou sucessos desportivos em todo o mundo.





O Giulia GTA baseia-se no Giulia Quadrifoglio e é equipado com uma versão mais potente, de 540 cv, do motor Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo.





Recorrendo a uma ampla utilização de materiais ultraleves, beneficia de uma redução de peso de 100 kg em comparação com o Giulia Quadrifoglio, conseguindo a excecional relação peso/potência de 2,82 kg/cv.









Adicionalmente, foram desenvolvidas soluções técnicas específicas envolvendo outros aspetos, como aerodinâmica, regulação da suspensão e comportamento em estrada.

Os projetores vão também para a GTAm, uma versão radical do GTA homologada para circular em estrada, caracterizada por dois bancos de competição, roll bar e cintos de segurança de seis pontos.





A Alfa Romeo vai já começar a aceitar reservas do Giulia GTA e do GTAm, disponíveis em apenas 500 unidades, certificadas e numeradas. A Alfa Romeo preparou, para os afortunados clientes, uma exclusiva experiência de compra, com processo de venda um-para-um e kit de boas-vindas específico.