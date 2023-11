Alto e pára o baile… que a (think) out Portugal lançou uma nova colecção "Amizades à Portuguesa II"

A (think) out, marca reconhecida por peças únicas e cheias de personalidade, tem o prazer de anunciar o lançamento da sua nova coleção. Com uma variedade de peças para todas as idades, a coleção "Amizades à Portuguesa II" promete encantar os amantes da originalidade e trazer sorrisos neste Natal.

"Amizades à Portuguesa II" é uma coleção que celebra os dizeres tradicionais e divertidos usados pelos portugueses para descrever e personificar a si mesmos ou aos outros, sejam eles amigos ou familiares. Cada peça é uma expressão única de valor, autenticidade e singularidade, projetada para transmitir a personalidade de quem as veste.





Seja a sua definição de perfeição com a coleção "Amizades à Portuguesa II" da (think) out.





Vista-se com confiança e mostre ao mundo o quão especial é carregada de humor e amor à portuguesa, a coleção "Amizades à Portuguesa II" apresenta três dizeres: Edição Limitada, Especial de Corrida e Coisinha Sexy. Cada peça foi cuidadosamente projetada para transmitir uma mensagem única e permitir que os clientes expressem sua personalidade através da moda. Disponível em t-shirts (modelo unissexo, senhora e criança), sweats (unissexo e criança) e babygrows, abrangendo desde os 3 meses até ao XXL. A coleção foi desenvolvida para atender a todas as idades e promete encantar os amantes da originalidade.









Pode descobrir a coleção completa em https://thinkout.pt

A (think) out é uma premiada marca de lembranças portuguesas que recria símbolos culturais e tradicionais de forma original e criativa, preservando a singular iconografia do vasto património português. Com presença online, a marca busca expandir sua rede de revendedores em lojas especializadas.





A busca por presentes de Natal únicos e autênticos pode terminar aqui. A (think) out oferece opções de presentes para homens, mulheres, crianças e bebés, com várias coleções que não devem ser deixadas de lado, como "Dicionário de Português" - um dicionário de interjeições inspirado na cultura popular, "Expressões Portuguesas" - que dá vida a expressões tradicionais, e "Amizades à Portuguesa" - com dizeres tradicionais e divertidos típicos de demonstrações de amizade, estima e carinho. Todas as coleções apresentam novidades este ano.





Segundo Patrícia Rodrigues, designer e fundadora da (think) out, a empresa se destaca no mercado das lembranças portuguesas de qualidade com uma abordagem diferenciada. "O mais gratificante do nosso trabalho é ver os sorrisos que arrancamos de quem se depara com os nossos produtos. Mais do que uma simples t-shirt, muitas vezes é um estado de espírito e uma forma de estar na vida. E sorrir ajuda a manter um corpo e mente saudáveis."