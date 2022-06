António Gaspar Physio Therapy & Performance apoia o International Pairs Golf Portugal

A prestigiada António Gaspar - Physio Therapy & Performance, uma das referências na área dos cuidados de Fisioterapia em Portugal, junta-se à competição International Pairs Golf, que se realiza a partir de 24 de junho no nosso país.

A International Pairs é uma competição mundial de golfe para jogadores amadores. Trata-se da maior prova de golfe amador de pares do mundo, e da qual a António Gaspar será parceira.

As competições do torneio decorrerão entre 24 de junho (Quinta do Perú), 2 de julho (Ponte de Lima) e 23 de julho (Herdade do Pinheirinho). A International Pairs regressará depois em setembro para mais duas etapas: a 10 de setembro (Santo Estêvão Golfe) e a final Nacional, no dia 29 de Outubro.

A António Gaspar - Physio Therapy & Performance conta com uma equipa multidisciplinar de excelência e com a experiência de mais de 30 anos de carreira de António Gaspar, cujo percurso profissional é uma referência na área da Fisioterapia e Reabilitação.

Fisioterapeuta da principal Seleção Nacional de Futebol desde 2000, António Gaspar, o nome e a pessoa por detrás da renomada António Gaspar - Physio Therapy & Performance, tornou-se preferência de individualidades de vários setores da vida nacional e internacional, desde membros do governo a empresários de referência, passando, claro, pelos mais talentosos desportistas.

Este apoio da António Gaspar - Physio Therapy & Performance permitirá a todos os participantes da International Pairs Golf Portugal usufruírem dos benefícios para a saúde e do seu vasto conhecimento do mundo desportivo.