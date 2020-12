Associação de Futebol de Aveiro aposta na ‘Aldeia do Futebol’

Em Janeiro de 2020 a Associação de Futebol de Aveiro (AFA) lançou a primeira pedra para a ‘Aldeia do Futebol de Aveiro’. Aproveitando a recente disputa da Supertaça Cândido de Oliveira, Fernando Gomes, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) visitou as obras do complexo que quer ser um marco na evolução do futebol aveirense.



A criação deste centro técnico, ao abrigo do programa "uma associação, uma academia", lançado pela FPF, prevê a construção de infraestruturas que vão albergar os trabalhos das diversas seleções distritais, dos árbitros e os treinadores em estágio e formação. Para lá dos espaços desportivos, está ainda prevista a construção de uma nova sede da AFA. Uma obra ambiciosa e bem enquadrada, que, "estamos certos, ajudará ainda a dar mais vitalidade à zona desportiva de Aveiro, espaço onde se encontra o Estádio Municipal de Aveiro, palco de grandes eventos ao longo dos últimos anos e que acolherá, em janeiro de 2021, as finais da Taça da Liga e da Taça de Portugal de futebol feminino, já depois da recente Supertaça.



Fundada a 22 de setembro de 1924, a Associação de Futebol de Aveiro (AFA) apresenta-se, hoje, como uma das principais e mais inovadoras associações de futebol em Portugal. Com cerca de 200 clubes, 500 árbitros, 5 mil dirigentes, 410 jogos por semana, 1100 equipas e um recorde de quase 17 mil atletas inscritos nos vários escalões e nas diferentes competições sob a sua alçada antes da chegada da pandemia de Covid-19, a AFA vem cimentando a sua posição ao longo das últimas épocas desportivas, pautando a sua ação pelo caráter pioneiro que a caracteriza.



Prova disso é a criação da AFA TV, que, há cinco anos, marcou um ponto de viragem na comunicação do futebol, do futsal e do futebol de praia distritais. Um projeto arrojado, que garante visibilidade reforçada a todo o universo AFA e que alterou o paradigma, possibilitando uma vasta experiência aos seus utilizadores.



Desde então, a evolução é notória. O Campeonato SABSEG – a Divisão de Elite de futebol do distrito – e o Campeonato Grande Hotel de Luso – a 1ª Divisão Distrital de Futsal –, são, inquestionavelmente, dos mais competitivos do país. Depois, o Campeonato de Esperanças (Sub-22), e o recentemente criado Campeonato de Promessas (Sub-20), possibilitam aos atletas uma melhor transição entre os escalões de juniores e seniores. A AFA é ainda a associação do País, que mais cursos de treinadores desenvolve, organizando ainda ações pedagógicas regulares, como as aulas de Inglês técnico para os árbitros de futebol que nos representam, que assim estão melhores preparados para os exigentes desafios da função.



De salientar, também, que em apenas uma temporada desportiva Aveiro triplicou o número de clubes certificados como Entidades Formadoras pela Federação Portuguesa de Futebol, sendo meritório destacar, por isso, o trabalho fantástico e abnegado dos dirigentes desportivos.



A AFA vive (à semelhança de praticamente todas as associações) "um período complexo, devido à pandemia de Covid-19 que impacta duas temporadas desportivas de uma forma nunca antes vista, que fez com que tudo fosse colocado em perspetiva. A suspensão das provas e a quebra no número de atletas espelham uma realidade que vem limitando o desporto e deixando em todos os seus agentes um sentimento de incerteza. Ainda assim, a AFA reinventa-se diariamente, realçando o que de bom foi, é e continuará, certamente, a ser feito" realça Arménio Pinho, presidente da associação aveirense.