Associação Mutualista Montepio celebra 180 anos

A Associação Mutualista Montepio, a maior associação portuguesa, comemora este mês de outubro 180 anos de atividade e partilha esta importante data com uma campanha de comunicação institucional - "180 anos de nascer do sol" – orientada à veiculação de uma mensagem de esperança e resiliência.

A narrativa de comunicação que suporta a campanha retrata o novo dia. O simbolismo do nascer do sol num país que enfrenta dificuldades, nomeadamente resultantes do quadro de pandemia e recessão económica, mas que inicia cada dia de olhos postos num futuro melhor para todos.





O filme aborda os vários sectores da sociedade. Dos agricultores aos artistas, passando por quem dedica o seu tempo a apoiar outros, através do voluntariado, e pelas famílias. Para todos, o dia começa de maneira diferente, mas sempre com renovada ambição e com a certeza que juntos somos ainda mais capazes de construir melhores respostas e soluções.





Fruto da sua história e da intervenção que vem assegurando no país desde 1840, tendo atravessado guerras, crises e pandemias, a Associação Mutualista Montepio reúne e comunica uma experiência que lhe permite afirmar que, mesmo em tempos conturbados, o sol nasce sempre, à semelhança das oportunidades, dos sonhos, dos projetos e dos dias melhores.





Com 600 mil associados e a posição de maior associação portuguesa, a Associação Mutualista Montepio nasceu num Portugal que não dispunha de sistemas de previdência (Segurança Social pública) e orgulha-se da atividade realizada em 180 anos, na disponibilização de respostas na esfera da previdência complementar, poupança e proteção, sempre orientadas às pessoas e às famílias, assim como do contributo que assegura à afirmação da economia social e das suas entidades, da cultura, do desporto…

"180 anos de Nascer do Sol" é uma campanha desenvolvida pela Wunderman Thompson e Wavemaker para a Associação Mutualista Montepio e estará disponível em televisão, rádio e nos suportes físicos e digitais.