Aumentar a literacia dos portugueses na área da sustentabilidade

Proteger as pessoas faz parte do ADN das seguradoras. São um dos setores mais impactantes e impactados pelos desafios sociais e ambientais. A sustentabilidade é uma abordagem sistémica que abre portas à inovação social e cria valor partilhado entre o negócio e a sociedade. É assim que a sustentabilidade é entendida pelo Grupo Ageas Portugal.

Para promover assuntos relacionados com a sustentabilidade, surge o projeto "Vida Sustentável by Grupo Ageas Portugal", uma iniciativa desenvolvida em parceria entre o Grupo Ageas Seguros e a SÁBADO, através da sua área de conteúdos Cofina Boost Content.









Os conteúdos estão disponíveis no site vidasustentavel.sabado.pt/ . Neste espaço encontra artigos relacionados com o futuro do trabalho; diversidade e inclusão; prevenção e literacia; finanças sustentáveis e alterações climáticas. Todas as semanas este espaço é atualizado com um novo artigo, que conta com a participação de especialistas e entidades relevantes nestes temas.

Vários conteúdos do ‘Vida Sustentável by Grupo Ageas Portugal’ serão destacados ao longo dos próximos meses em diferentes títulos digitais da Cofina. O propjeto conta ainda com a publicação de cinco suplementos na revista SÁBADO.





O objetivo do ‘Vida Sustentável by Grupo Ageas Portugal’ é contribuir para aumentar o conhecimento de forma simples e desconstruir alguns conceitos sobre temas atuais, como o futuro do trabalho, a diversidade e inclusão, finanças sustentáveis ou alterações climáticas. E claro, uma das grandes mensagens é a urgência de agirmos, numa perspetiva de responsabilidade individual e coletiva. Como podemos fazer melhores escolhas individuais? Como podemos agir enquanto sociedade para resolver muitos dos desafios sociais e ambientais que estamos a viver hoje?





Flávia Nobre, responsável de Sustentabilidade no Grupo Ageas Portugal, refere que "à semelhança do que acontece com os temas de finanças e saúde, sentimos que é importante e fundamental promover a literacia em sustentabilidade. Não é que a informação não exista ou que as pessoas não percebam a sua importância, mas o próprio termo é tão holístico e complexo, que causa dúvidas frequentes e inquietações."





Luísa Patrício, diretora da Cofina Boost Content, refere que "a sociedade portuguesa está cada vez mais recetiva a informação de qualidade associada a grandes tendências. O ‘Vida Sustentável by Grupo Ageas Portugal’ dá o seu contributo para esclarecer e alertar os leitores da Cofina para estes temas."