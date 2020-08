Bicicletas voltam a subir a Serra da Estrela

A tradição manda que em agosto o ponto mais alto de Portugal continental seja visitado pelos amantes do ciclismo. Este ano a pandemia Covid 19 impede a realização da Volta a Portugal, e o mesmo se passou com os eventos de massas como o Granfondo Serra da Estrela, mas os ciclistas amadores podem enfrentar as encostas da Serra da Estrela, participando de um desafio baseado num conceito inovador, que vai decorrer de 15 de agosto a 18 de outubro.

A apresentação do "Serra da Estrela Riders Challenge", organizado pela Ultra Spirit Sports e pelo Clube Chronos, teve lugar no Centro de Interpretação da Torre do Estrela Geopark, a 1993 metros de ALTITUDE. O conceito deste desafio de ciclismo de estrada passa por cumprir três etapas, correspondentes a três circuitos desenhados nas vertentes que rodeiam o maciço central, com inícios e finais em Manteigas e em Seia.





Ao contrário dos eventos com data e hora específica, neste desafio os participantes têm cerca de dois meses para alcançarem o objetivo final – a conclusão das três etapas – podendo escolher dias e horários para cumprir os diversos trajectos:





A etapa ESTE – com uma distância de 77 km e um desnível acumulado de 2.550m, com os seguintes pontos de passagem: Manteigas – Vale da Amoreira – Verdelhos – Teixoso – Covilhã – Piornos – Torre – Manteigas. A etapa OESTE com uma distância de 102 km e um acumulado de 2.450m. Este circuito é passível de ser efetuado com início e final em Seia ou Manteigas, sendo validado nas duas versões correspondentes a estas duas portas de entrada. Tem pontos de passagem (na versão Manteigas) em Manteigas – Torre – Sabugueiro – Seia – Gouveia – Penhas Douradas – Manteigas. Já a versão Seia inclui passagem por Seia – Gouveia – Penhas Douradas – Manteigas – Torre – Sabugueiro – Seia.





O último dos três desafios proposto pela organização (a ordem da realização dos mesmos fica ao critério dos ciclistas), a etapa SUL, tem uma distância de 115 km e um desnível acumulado de 3.100m, inclui passagem por Seia – Valezim – Vide – Pedras Lavradas – Alvoco da Serra – Loriga – Adamastor – Torre – Sabugueiro e regresso a Seia.





A sinalização dos percursos, os registos de dados, validação dos objectivos e performance dos atletas é feito através de dispositivos electrónicos e plataformas digitais já desenvolvidas para este fim, recursos que a organização utilizará para gerir e validar todos os participantes no desafio do "Serra da Estrela Riders Challenge".





Esta edição pioneira, conta com o apoio da Turismo do Centro e das Câmaras Municipais de Manteigas e Seia, numa iniciativa que pretende ser um contributo para consolidar o destino Serra da Estrela como referência para o Turismo Desportivo e, em particular, para o ciclismo de estrada.