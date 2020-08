Bruno Rente anuncia candidatura à presidência da Federação Equestre Portuguesa

Empresário avança com espírito unificador do universo hípico.





Bruno Rente, desde sempre ligado ao Mundo Equestre como cavaleiro e como Criador, anuncia candidatura à Presidência da Federação Equestre Portuguesa.Face ao contexto actual onde já se esperava a demissão de anterior elenco directivo, à ausência de outras candidaturas e ao bom acolhimento das Suas ideias levaram a este anúncio por parte do empresário ligado à Comunicação e ao Marketing.Apaixonado e com ampla experiência até no Universo dos Clubes, espera reunir amplo consenso procurando que seja uma candidatura realmente unificadora e pacificadora de todo o Universo hípico, incorporando uma nova visão e novos modelos de desenvolvimento, trazendo uma tendência mais contemporânea e realmente orientada ao desenvolvimento do Desporto, de uma forma Livre, descomprometida, profissional e enérgica.A Federação Equestre Portuguesa foi fundada em 5 de dezembro de 1927, e obteve o reconhecimento como entidade de utilidade pública desportiva em 7 de novembro de 1977. Representa todo o desporto equestre em Portugal, sendo constituída por diversas associações e clubes.A FEP é membro da FEI, Federação Equestre Internacional, do Comité Olímpico de Portugal, com assento na respectiva Assembleia plenária, e ainda da Confederação do Desporto de Portugal.Na sua história destacam-se as conquistas de medalhas olímpicas em Paris 1924, Berlim 1936 e Londres 1948 e mais recentemente o título de Campeões da Europa de resistência equestre em 1999 e Vice Campeonato do Mundo de Atrelagens em 2001.