Câmara Municipal de Mértola organiza as primeiras Jornadas da Caça entre os meses de março e outubro

Mértola – Capital Nacional da Caça, realiza as primeiras Jornadas da Caça, que têm como principais objetivos a dinamização do setor cinegético, a defesa e identidade deste território, o reforço da sustentabilidade da marca Capital Nacional da Caça e a criação de uma relação de proximidade permanente entre este setor e a autarquia.





Esta 1ª edição que se desenvolve entre março e outubro, conta com um conjunto de iniciativas diversificadas, como ações de formação, caçadas, colóquios e visitas a Zonas de Caça, que envolvem caçadores, futuros caçadores, gestores cinegéticos e outras pessoas ligadas ao setor.





Em todas estas iniciativas proporciona-se o convívio e encontro de caçadores/gestores cinegéticos, com o objetivo de partilhar os problemas atuais, na perspetiva de encontrar soluções conjuntas e concertadas. Sendo as características e condições de cada ação divulgadas atempadamente.





As primeiras Jornadas da Caça são organizadas pela Câmara Municipal de Mértola em parceria com a Escola de Caça, Pesca e Natureza, Escola Profissional ALSUD, ICNF e algumas Zonas de Caça do Concelho.