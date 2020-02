Campanha válida até 29 de fevereiro

No mês do amor conheça as melhores ofertas para a sua cara metade na Phone House.

A nova edição do Huawei P30 Lite já se encontra à venda.





Aproveite a oportunidade que a sua Casa dos Especialistas lhe oferece e escolha entre o Smartphone Galaxy A71 ou a Playstation PS4 1TB.





Os melhores produtos Apple estão também à sua disposição na Phone House.









Com campanhas deliciosas de janeiro a dezembro, chega agora à Phone House a campanha mais romântica do ano. Este é o mês da procura da melhor prenda para oferecer a quem mais ama, ao melhor preço. Assim, chega o Catálogo de Fevereiro Phone House Especialista em Telecomunicações! E, perante época tão especial, a sua Casa dos Especialistas responde à altura, com muito para lhe oferecer.

Para começar, a campanha Hardware apresenta a nova edição do Huawei P30 Lite, com Câmara Tripla de 48MP powered by AI e Câmara Frontal de 32MP, e 6GB + 256GB de memória, por apenas 359,99€.





Para fazer match com o seu par no dia dos namorados, a Phone House desafia-o a escolher entre o novo Smartphone Galaxy A71 ou a Playstation PS4 1TB + Voucher Fortnite, por apenas 359,99€. Caso prefira, tem à sua disposição o Huawei P Smart Z, num valor de 249,99€. Se já tiver comprado o seu smartphone na Phone House, pode aproveitar as promoções de fevereiro e adquirir os auscultadores uRage SoundZ Evo por nada mais que 49,99€. Aproveite o quanto antes, e depois não diga que não o avisámos.





Durante todo o mês de fevereiro, na compra de um smartphone tem o desconto imediato de 10% em qualquer acessório.

O Dia dos Namorados pede esta brincadeira. Assim, se "Hamas" acessórios, agora pode escolher o seu acessório Hama desde 4,99€. Destaque para o Hama Smartband Fitness Active por 39,99€, o Hama carregador wireless FC-10 fabric por 39,99€ e o cabo hama 3 em 1 USB, type-C e lightning por 24,99€, usufruindo em qualquer caso de 10% de desconto na sua compra.





Se a sua paixão ou da sua cara metade passa pelos produtos da Apple, então veio ao Especialista certo. Isto porque na Phone House Selection Usados como Novos encontra os iPhones ao melhor preço, seja o iPhone 8 64GB a 439,90€ ou o iPhone 7 32GB, por um preço que não ultrapassa os 299,90€. Caso prefira um tablet prático e fácil de transportar, o iPad Mini é a escolha certa, por apenas 239,90€, com uma garantia de qualidade de 100%.





A Phone House protege os seus clientes com inúmeros seguros e extensões de garantia para equipamentos recondicionados.





Quanto à Campanha Operadores, aqui encontra o melhor pacote TV, onde pode receber uma oferta exclusiva, válida também para clientes empresariais. Dentro desta oferta encontramos um Alcatel 3X 2019 64GB, um Alcatel tablet 1T Wi-Fi + teclado, uma TV Led e ainda uma Delta Milk Qool. Assim, na compra de um pacote completo de serviços de Televisão+Internet+Telefone+Telemóvel (com Banda Larga Móvel) MEO, NOS, NOWO ou VODAFONE, receba gratuitamente, à escolha, entre qualquer um dos dispositivos acima referidos. Caso a sua escolha recaia numa TV Led Full HD de 43 polegadas, poderá levá-la a custo zero se adquirir o pacote TV completo com Banda Larga Móvel. De outra forma, pode usufruir, ainda assim, desta fantástica televisão por 99,99€.





Na adesão a um novo pacote 5P Empresarial, a Phone House oferece ainda um projetor ZTE Spro2, com apenas 13cm de tamanho tem um ecrâ tátil de 5 polegadas e controlo remoro por smartphone.





Por fim, mas não menos importante, no dia de São Valentim, na compra de dois Freebuds 3 ou dois Huawei Band 4, receba 50% de desconto na segunda unidade.





O melhor presente merece o melhor desconto, só na Phone House!





Toda a informação sobre os modelos, preços e respetivas características estão disponíveis em www.phonehouse.pt