Campeões nacionais de Ciclocrosse “coroados” em Águeda

Mario Costa e Joana Monteiro foram os vencedores da prova que decorreu no Águeda Bike Park.





A final da Taça de Portugal de Ciclocrosse, que decorreu no domingo passado, no Águeda Bike Park, foi a prova decisiva para conhecer o campeão nacional da modalidade. A final juntou em Águeda cerca de três centenas de atletas das várias categorias, desde juniores a masters 60.





Mário Costa, da AXPO First Bike Team Vila do Conde, foi o grande vencedor da competição nacional ao conquistar a Taça de Portugal em Ciclocrosse em Águeda, na categoria elite masculino. No final, disse estar (naturalmente) "muito satisfeito com os resultados", ao conseguir a "dobradinha", ao vencer o campeonato nacional e a Taça de Portugal. Realçou que, nesta temporada, venceu cinco das dez provas nacionais de ciclocrosse, o que considera "muito importante para mim e para a minha equipa".





Também Joana Monteiro, vencedora da Taça de Portugal de Ciclocrosse, em elite feminino, mostrou a sua alegria por ganhar a prova em Águeda. A atleta da AXPO First Bike Team Vila do Conde aponta agora as suas "baterias" para o futuro, objetivando conquistar as provas de Cross Country. "Vencer a Taça de Portugal e o Campeonato Nacional (em Cross Country) são os meus principais objetivos para Portugal", disse, frisando que competir no ciclocrosse "foi apenas uma preparação para o ‘country’". Acredita que os bons resultados alcançados são um bom augúrio para as provas que se seguem.





"É com grande alegria que vemos aqui esta massa de atletas e entusiastas por esta modalidade a competir no Águeda Bike Park, numa clara demonstração de que o Desporto, de facto, é Vida", disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Águeda, sublinhando que o ciclismo, nas suas várias vertentes, é uma modalidade relevante para o concelho. Para o Município de Águeda, o desporto é uma aposta estratégica, que assenta na dinamização de atividades para todos, promovendo a saúde e bem-estar com enfoque para o aumento da prática de atividade física e desportiva, seja do ponto de vista amador ou competitivo.





Rui Miranda, presidente do Clube Desportivo Águeda Bike Friends, entidade organizadora da competição, salientou que Águeda tem demonstrado que sabe dinamizar eventos desta envergadura. "É uma sensação única e um orgulho imenso ter uma prova como esta em Águeda", um município que aposta fortemente neste tipo de iniciativas. O responsável acrescentou que, além de dinamizar os trilhos de BTT do Centro Cycling Portugal de Águeda, o clube vai organizar uma prova de grande dimensão no dia 25 de setembro. Trata-se do Águeda Gravel Race, "uma prova pioneira em Portugal" e que passará a fazer parte do calendário oficial para a temporada 2022.