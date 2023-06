Campus Politécnico assinala Dia do Ambiente com inauguração do eco-trilho

O Politécnico de Portalegre inaugurou, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, o eco-trilho do Campus.





O projeto, desenvolvido no âmbito dos programas Eco-Escolas da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) e da Escola Superior de Saúde (ESS), pretende aproximar do Campus Politécnico a população em geral, dando a conhecer a sua biodiversidade e os seus trilhos como espaços de conhecimento científico, de lazer e de atividade física.





Na inauguração do eco-trilho esteve presente o Presidente do Politécnico de Portalegre, Prof. Luís Loures, que salientou também o empenho da instituição em melhorar, a curto prazo, as condições para a prática de diferentes modalidades desportivas no Campus, destacando ainda a recente parceria estabelecida com o Atletismo Clube de Portalegre (ACP), um clube de praticantes com mais de 30 anos dedicados à prática do atletismo, com projeção regional, nacional e internacional.





Por esse motivo, na ocasião, marcou igualmente presença o Presidente do ACP, Prof. João Carlos Correia, acompanhado por alguns dos "lobos" (nome pelo qual são conhecidos os atletas do ACP), que a partir de 2023 levam ao peito, por trilhos, estradas e pistas, o nome do Politécnico de Portalegre.





O percurso, de cerca de dois quilómetros, favorece a caminhada e o uso contemplativo do trilho e da observação das espécies aquáticas e terrestres existentes no Campus.