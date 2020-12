Casa Ermelinda Freitas e Toy criam canção de Natal para marcar a quadra

Este ano a Casa Ermelinda Freitas e o Toy cantam com alegria para desejar a todos um Natal Feliz.

Apesar do distanciamento social a que toda a população está obrigada, a Casa Ermelinda Freitas e o cantor Toy produziram uma música de natal que tem como objetivo lembrar todos os consumidores e população em geral dos laços que nos unem com um vídeo onde é retratada a ceia de natal com todos os costumes portugueses.

O vídeo clip e o download da música podem ser feitos no link: