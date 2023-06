CASIO LANÇA RELÓGIO DE MERGULHO EM METAL AMARELO VIBRANTE E RESISTENTE AO CHOQUE

O modelo comemora o duplo aniversário da G-SHOCK e do FROGMAN com uma bracelete metálica permutável.





A Casio Computer Co., Ltd. anunciou hoje o lançamento de um relógio muito especial, que estará disponível em todo o mundo, numa edição limitada de apenas 700 unidades, que comemora o 40º aniversário da G-SHOCK e o 30º aniversário do FROGMAN. O MRG-BF1000E é um relógio de mergulho em metal, resistente ao choque, apresentado num tom amarelo vivo.

Este ano marca o 40º aniversário da marca Casio G-SHOCK. A linha de relógios de mergulho resistentes ao choque FROGMAN, popular pela sua forma assimétrica única, também assinala o seu 30º aniversário este ano. Por isso, a Casio está a assinalar os dois aniversários com novos modelos. Nesta Primavera-Verão, a Casio vai lançar o MRG-BF1000R, um relógio revestido pela forma única da FROGMAN em titânio, integrada na MR-G, a linha emblemática da G-SHOCK.

O MRG-BF1000E foi construído a partir do MRG-BF1000R, trazendo uma tonalidade de amarelo vivo que remete ao primeiro design colorido do FROGMAN, para um relógio de mergulho resistente ao choque, que condiz com a celebração deste duplo aniversário.

A juntar a este amarelo vibrante utilizado na bracelete e nas marcas do mostrador, está a coroa, os botões e os parafusos revestidos com metalização iónica de ouro e a parte da caixa foi finalizada com deposição de vapor de ouro. Na embalagem está incluída uma bracelete metálica amovível. O processo meticuloso de tratamento de cada elo da bracelete com um processo de endurecimento de camada profunda resistente à abrasão e revestimento de carbono tipo diamante (DLC) prévio à montagem, conferem à bracelete uma maquilhagem intrincada e de alta qualidade. Embalado numa caixa especial com os emblemas de aniversário da G-SHOCK e do FROGMAN, este relógio é mais do que um simples relógio – os seus utilizadores podem desfrutar e exibir esta edição limitada com parte da sua coleção de favoritos da G-SHOCK.

Tal como o modelo base, os ponteiros das horas e dos minutos sobrepõem-se para formar um único ponteiro no modo de mergulho, facilitando a visualização do tempo decorrido durante o mergulho. Os três motores de bobina dupla facilitam aos utilizadores a mudança rápida entre a visualização da hora atual para a visualização do tempo de mergulho, tornando-o um relógio de mergulho verdadeiramente prático.

O modelo vai estar disponível a partir de julho a um PVP de 6.400 euros.