Castelo Branco, a Feira dos Sofás já chegou!

Há vários anos que a Feira dos Sofás tem o enorme desejo de concretizar a sua presença em Castelo Branco, uma realidade que acontece a partir de sábado, 5 de agosto, na Rua C, Zona Industrial, entre as 10H00 e às 19H30, todos os dias, incluindo horário de almoço.Na campanha de abertura, a Feira dos Sofás Castelo Branco apresenta oportunidades exclusivas (preço ainda mais baixo) em inúmeros artigos de mobiliário, sofás, colchões e decoração, oportunidades que, salvo rotura de stock, estarão ao dispor dos Albicastrenses entre os dias 5 e 7 de agosto.A nova loja Feira dos Sofás Castelo Branco conta com uma área de exposição e venda com mais de 2.000 metros quadrados e apresenta milhares de artigos para o lar a preços sempre baixos. Garantindo qualidade e durabilidade, a Feira dos Sofás amplia constantemente a sua oferta com novos artigos, apresenta campanhas com descontos até 70% e opções de pagamento variadas.A Feira dos Sofás, líder de mercado no setor é vista internacionalmente como referência, em grande parte, deve o seu sucesso à forma diferenciada como opera em cada uma das suas mais de 30 lojas. Cada Feira dos Sofás é única e "veste a camisola" da região onde se instala, daí também ser referência para o tecido empresarial, pois ativa empregos diretos e indiretos e atrai clientes de outras regiões, incluindo inúmeros estrangeiros, principalmente espanhóis.Castelo Branco e Arredores, Até Já!Feira dos Sofás - Preços baixos, Sempre.www.feiradossofas.pt