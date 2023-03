Cauny apresenta novidade para o Dia do Pai.

Novo relógio destaca-se pelo mostrador com relevos e bracelete em pele italiana genuína.





A Cauny anunciou o lançamento de um novo relógio para celebrar o Dia do Pai. O Cauny Envoy Patterns Blue destaca-se pela minúcia das suas linhas clássicas e pelo mostrador com relevos, uma reinterpretação de um bestseller clássico da marca.





Esta peça de relojoaria tradicional com espírito irreverente conta com um mostrador em tom azul oceano e indexes e ponteiros em dourado rosa, assim como uma elegante bracelete em pele italiana genuína.





A juntar à caixa em aço sólido de alta precisão e acabamentos sublimes, estes são todos os predicados que fazem deste novo relógio o presente ideal para oferecer ao seu Pai.





O novo Cauny Envoy Patterns Blue custa 139€ e já se encontra disponível online e em mais de 150 lojas em Portugal e Espanha.





Sobre a Cauny A CAUNY, fundada em 1927 em La Chaux-de-Fonds, na Suíça, foi uma das marcas mais emblemáticas do mundo no século XX. Através de paquetes de contrabando, os relógios Cauny chegaram a várias cidades de todo o mundo, transportando um ideal que perdura até aos dias de hoje: produzir relógios de desenho original, com materiais de elevada qualidade e com uma sofisticação moderna, acessíveis a todos os que ambicionam transportar no pulso uma distinta peça de relojoaria. Atreva-se a descobrir a nossa coleção em cauny.com