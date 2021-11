Caxamar lança Bacalhau Edição Especial Chef Rui Paula

O Bacalhau é um dos peixes mais consumidos em Portugal na época Natalícia.

Atendendo a esta realidade, a Caxamar, em conjunto com o prestigiado Chef Rui Paula, distinguido com duas Estrelas Michelin, juntaram-se para criar uma Edição limitada para este Natal: Bacalhau Inteiro Seco com assinatura do Chef.

O objetivo da Caxamar é garantir um bacalhau saboroso à mesa dos Portugueses, e este não é exceção. O Bacalhau Edição Especial Chef Rui Paula foi selecionado pelo tão conceituado Chef Rui Paula e garantem as características mais importantes para um bacalhau saboroso: boa cura, aroma e cor palha.

Para além desta grande novidade, a Caxamar preparou outra surpresa para este Natal: descontos significativos que vão até 20% na loja online, só até 31 de dezembro.

O Bacalhau Edição Especial Chef Rui Paula e a restante gama de produtos Especial Natal podem ser adquiridos na Loja Online da Caxamar, em www.caxamar.pt/natal

Fundada em 1989, a Caxamar, empresa portuguesa de referência no comércio de bacalhau, localizada no distrito de Santarém, comercializa bacalhau salgado seco e demolhado ultracongelado, produtos de excelência, selecionados com o máximo rigor para que a qualidade seja imperativa à mesa dos consumidores.

A marca Caxamar dispõe das gamas Gourmet, Pro Chef, Seleção do Chef, Fiel à Nossa Tradição e cod&mar, uma forma de satisfazer as exigências dos diferentes consumidores e dos profissionais da restauração.