Cepsa e Multimoto tornam-se parceiras no setor do motociclismo

A Cepsa e a Multimoto assinaram hoje, em Lisboa, uma parceria estratégica de distribuição e recomendação dos lubrificantes Cepsa para as marcas Kawasaki, Benelli, Keeway, UM, Linhai e Arctic Cat, representadas pela Multimoto.

A aliança estabelecida entre as empresas, com duração prevista inicial de três anos, pressupõe que a Multimoto recomende aos seus clientes lubrificantes de elevada qualidade da Cepsa e que, ao mesmo tempo, faça a respetiva distribuição na sua extensa rede de retalho e clientes diretos em Portugal.





Para Niurka Sancho, diretora do negócio de Lubrificantes da companhia "o nosso negócio evolui com parcerias estratégicas e com parceiros de referência que entendam os nossos produtos e trabalhem connosco para atingir os melhores resultados. Somos uma das grandes referências de lubrificantes na Península Ibérica sendo que com este acordo com a Multimoto prevemos potenciar, a médio prazo, o crescimento no mercado dos motores a 4 tempos e solidificar a nossa presença no mercado de 2 tempos. Constam neste acordo todos os produtos da nova Gama Cepsa Moto e XTAR Moto, que integram a tecnologia EfficientLub, uma mistura perfeita entre bases sintéticas de primeira qualidade e aditivos de última geração que limpam o motor, melhorando o seu rendimento e vida útil."





Para Adriano Duarte, Diretor Geral da Multimoto "somos uma referência no mercado e os nossos clientes reconhecem que aconselhamos sempre os melhores produtos para a manutenção das suas motos. Por conhecermos bem a gama de lubrificantes Cepsa é que a aconselhamos e distribuímos, acreditando que esta parceria irá ser extremamente benéfica para ambos"