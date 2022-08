Cerveja QUINAS vai à Europa com o Gil Vicente FC

A Cerveja QUINAS é o novo parceiro do Gil Vicente, na sequência de um acordo fechado no mês de julho e que é válido para as próximas duas épocas desportivas (2022/2023 e 2023/2024). A parceria estratégica foi assinada pelos representantes Sérgio Duarte, CEO do Grupo Domus Capital, detentor da Cerveja QUINAS, e Francisco Dias da Silva, do Gil Vicente FC, com o objetivo de alavancar a projeção das duas marcas.

Este acordo garante o patrocínio da Cerveja QUINAS ao Gil Vicente FC assegurando a representação da marca QUINAS no Estádio Cidade de Barcelos, através de publicidade estática e outros materiais de promoção nos canais online e offline do clube. Uma presença a Norte com uma projeção notória e impactante em todo o território nacional, por ser um clube da I Liga que se tem vindo a destacar com resultados muito positivos e que fechou a época de 2021/2022 em 5º lugar da I Liga.

Para a QUINAS, a aposta nesta parceria com o Gil Vicente acontece por se tratar de um clube histórico e reconhecido do Norte, com um enorme potencial de crescimento, onde a marca QUINAS apresenta também uma presença cada vez mais sólida. Uma parceria que se pretende que seja mutuamente benéfica e da qual a marca QUINAS se orgulha, por fortalecer a relação com o futebol Português,potenciando a aceitação e notoriedade da marca.

Tanto Sérgio Duarte, CEO do Grupo Domus Capital, detentor da QUINAS, como o Conselho de Administração do Gil Vicente auguram não só uma parceria de sucesso na valorização das suas marcas, mas principalmente uma relação duradoura e eficaz rumo às competições dentro e fora do campo.