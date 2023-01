CHECK-IN POINT, A NOVA APOSTA DA MOOVTRIP

Após um ano e meio de atividade e já com mais de 20.000 passageiros viajados, a Moovtrip.com avança com a abertura de 28 balcões de atendimento ao público denominados por "Moovtrip Check-in Point", fruto de uma parceria com a FEIRA DOS SOFÁS, empresa de referência no mercado nacional e que conta com 28 lojas nas principais cidades de Norte a Sul do País.