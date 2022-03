Cityrama celebra o Dia do Pai com gratuidade para pais e avós

A Cityrama Gray Line Portugal convida todos os pais e avós a viajar gratuitamente em Lisboa e Porto no Dia do Pai.A Cityrama Gray Line Portugal, parte do Grupo Barraqueiro e líder no setor da oferta turística em Portugal, vai juntar-se às comemorações do Dia do Pai e vai oferecer bilhetes a todos os pais, avós ou tutores que viajarem nos seus autocarros em Lisboa e Porto.Numa altura em que a pandemia abranda, a Cityrama pretende com esta ação proporcionar mais uma oportunidade para aproximar e comemorar a família e a paternidade, proporcionando um momento de diversão e cultura. Não há melhor oportunidade para conhecer Lisboa e Porto de uma perspetiva totalmente diferente, a 4 metros de altura. Já pensou ser um verdadeiro turista na sua própria cidade? A Cityrama dá-lhe essa oportunidade, aproveite!A oferta decorrerá nos dias 19 e 20 de março, e é válida nos bilhetes de 24 horas de hop-on hop-off em Lisboa e Porto. Para poder usufruir desta ação, os interessados deverão dirigir-se ao quiosque da Cityrama no Marquês de Pombal, em Lisboa, ou à loja na Rua do Infante Dom Henrique, no caso do Porto.A gratuidade é apenas aplicável aos pais, avós ou tutores, desde que acompanhados de um filho(a), neto(a) ou criança (no caso de tutor). O acompanhamento deverá pagar o bilhete correspondente à sua idade:Lisboa:0-5 anos: gratuito6-12 anos: €9,5+12 anos: €19Porto:0-3 anos: gratuito4-12 anos: €9+12 anos: €18Visite-nos e siga-nos nas redes sociais ( https://www.instagram.com/cityramagraylineportugal/ https://www.facebook.com/CityramaGraylinePortugal ) e fique a conhecer mais sobre esta campanha e outras campanhas que estamos a preparar e que lançaremos em breve.A Cityrama Gray Line Portugal detém o selo Clean & Safe (emitido pelo Turismo de Portugal). O uso de máscara mantém-se obrigatório a partir dos 12 anos de idade.