Coimbra Region apura ciclistas para o mundial de Granfondos

Prova disputa-se este fim de semana e apura representantes nacionais para os mundiais da Escócia em Agosto próximo

Pelo terceiro ano consecutivo, a Cabreira Solutions, traz para Portugal o UCI GranFondo World Series - Coimbra Region, by Margrés, aquele que é o mais internacional evento de ciclismo para todos em Portugal, pretendendo ser um polo aglutinador de visitantes, antes, durante e após o evento, dada a visibilidade que dará a toda a região envolvente. É um excelente facilitador de promoção turística.





UCI GranFondo World Series - Coimbra Region by Margrés é um dos eventos selecionados pela UCI realizados em todo o mundo. São cerca de 25 eventos de qualificação, onde são apurados os 20% melhores em cada faixa etária para o Campeonato do Mundo UCI Granfondo, quer para o contrarrelógio individual, quer para a prova de fundo, no qual poderão conquistar a camisola arco-íris. O Granfondo World Series Coimbra Region, permitirá apuramento para o Campeonato do Mundo UCI Granfondo 2023, que se realizará na Escócia.





No que concerne aos locais de realização da competição: no sábado (a partir das 10h), Coimbra, à semelhança do ano passado, receberá as emoções do contrarrelógio, no qual os atletas tentarão superar-se e tentar o almejado apuramento para o mundial de contrarrelógio individual. Sempre com vista para o Mondego, todo o cenário do CRI estará montado na cidade dos estudantes e, como pano de fundo, a "Alta e Sofia" Universidade de Coimbra, o participante estará num dos centros turísticos mais importantes de Portugal, podendo apreciar toda a tradição académica e todo o património da UNESCO que ecoa em cada viela ou quebra-costas, por certo levará o encantamento da "lição de Coimbra" e cada minuto de partida, ao "som de uma balada" ou ao "bater da velha cabra".





No domingo, dia 18 de junho, a corrida em linha, terá partida (pelas 9h) e chegada em Montemor-o-Velho, com passagem por V. N. de Poiares, Góis, Lousã e Miranda do Corvo. Os atletas usufruirão de uma riqueza paisagística imensurável e, à chegada, poderão sentir os extensos arrozais que oscilam ao sabor das estações acompanhando os sinais de mudança e o majestoso Castelo em estilo Românico e Gótico, mandado erigir por D. Afonso VI, no século XI, onde estará instalada a meta, com uma chegada em alto, para uma maior espetacularidade do final da prova de fundo.





As distâncias preconizadas para este evento cicloturístico pretendem abranger diferentes tipos de praticantes, com idades compreendidas entre os 16 e os 80 anos de idade, com premiação nos diversos escalões e possibilidade de qualificação para o referido mundial também em cada categoria. Este ano, os cicloturistas têm a opção de escolha nas distâncias mediofondo com 106 kms (956 mts acumulado de subida) e a distância mais longa, o granfondo, com 148 kms (1548 mts de desnível positivo) com várias zonas espetáculo, materializadas em descidas técnicas, zonas rolantes e várias contagens de 3ª e 4ª categorias.





Será mais um fim de semana de superação rumo aos objetivos individuais, mas, acima de tudo, de prática desportiva monitorizada para proporcionar momentos inesquecíveis. Por isso, convidámo-lo a vivenciar na nossa companhia, todos os momentos do UCI Granfondo World Series Coimbra Region, by Margrés.