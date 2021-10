Associação Nacional dos Ópticos lança plataforma de validação de certificados de lentes.





A Associação Nacional dos Ópticos (ANO) lança hoje uma nova plataforma online que permitirá ao consumidor final validar o certificado de lentes que lhe é entregue após a compra num estabelecimento de Óptica.





Ao aceder a www.certificacao.ano.com.pt, o cliente insere o código das suas lentes e receberá o cartão do certificado de origem do produto directamente no seu email. Além de comprovar uma venda segura, esta validação permite ainda a consulta das características próprias das lentes (como as graduações e os tratamentos) e o acesso directo ao site do fabricante e da ANO para mais informações.





A segurança é um dos pilares das Ópticas Associadas da Associação Nacional dos Ópticos, desde o atendimento ao serviço de pós-venda. Tanto é que, desde Junho do ano passado, a ANO distinguiu os estabelecimentos seus Associados com o selo Óptica Segura, depois da adopção de um Manual de Procedimentos e de Boas Práticas, criado pela Associação e pela União Profissional dos Ópticos e Optometristas Portugueses (UPOOP) e validado pela Direcção-Geral da Saúde, no âmbito do combate à Covid-19.





"Pode confiar, até de olhos fechados" foi o mote da campanha desenvolvida pela ANO em 2020, que focou a confiança nos seus espaços comerciais Associados, de forma a que os Portugueses não descurassem a saúde visual durante a pandemia.





Agora, o novo mote mantém o foco na confiança, mas, desta feita, mais especificamente num produto essencial para uma boa visão: as lentes oftálmicas. "Confie nas suas lentes, até de olhos fechados" é mais que um slogan, é a garantia que, nas Ópticas Associadas ANO, as lentes são de origem certificada e que a venda é segura. Para dar forma a esta confiança, a ANO desenvolveu, em parceria com a empresa tecnológica F3M Information Systems, esta plataforma online de validação dos certificados de origem das lentes oftálmicas adquiridas em estabelecimentos de óptica.





Numa primeira fase, da base de dados desta plataforma constam apenas alguns dos principais fornecedores do mercado, sendo objectivo da ANO agregar, num futuro breve, a maioria dos fabricantes/distribuidores de lentes oftálmicas do País neste projecto. Além de comprovar uma venda segura, esta características próprias das lentes e o acesso directo ao site do fabricante e da ANO para mais informações.