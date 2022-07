Conserveira do Sul lança rebranding dos icónicos Patés Manná

Os icónicos Patés e Conservas de Peixe Manná apresentam uma nova identidade, trazendo mais cor, mais energia e mais variedade para a mesa dos portugueses, tudo isto com o sabor e qualidade de sempre.

O famoso Paté de Sardinha que, desde 1986, marca presença nos couverts de inúmeros restaurantes portugueses, lidera esta "estratégica e fundamental decisão de rebranding da marca, com o intuito de consolidá-la como a referência de mercado no seu sector. É uma marca histórica da nossa empresa, lançada em 1954, e acreditamos que além do Paté de Sardinha Manná, os portugueses vão adorar conhecer o novo packaging das diversas Conservas e Patés de Peixe que produzimos, bem como as novas referências que estamos a lançar nesta marca", afirma Domingos Lopes, CEO da Conserveira do Sul.





A Manná apresenta no seu portfolio de produtos mais de 40 Conservas e 8 Patés de Peixe, produzidos com peixe selvagem e sem adição de corantes nem conservantes. Das mais variadas receitas, destacam-se especialidades como Sardinhas sem Pele e sem Espinha em Azeite Virgem Extra, Filetes de Cavala em Azeite com Caril e Malagueta, Barriga de Atum em Azeite Virgem Extra com Cebola, Alho e Salsa e os Patés de Sardinha Picante, Gamba, Salmão e Bacalhau. Estes produtos estão disponíveis nos vários super e hipermercados do país, lojas gourmet e de especialidade, assim como na loja online da marca.





O lançamento oficial da marca aconteceu no passado dia 7 de julho, com a divulgação da campanha de comunicação. "Preparámos também uma campanha multimeios, online e offline, muito especial e divertida que acreditamos que vai ficar no ouvido e na memória dos portugueses", acrescenta Domingos Lopes.



Todo o projeto de rebranding e comunicação esteve a cargo da Agência Partners, "a nova marca foi redesenhada a partir dos códigos do mar, de registo amigável, atual, em tons vibrantes e que aproxima ainda mais as famílias à mesa, em torno do melhor que o mar nos dá. Era essencial elevar o branding ao mesmo nível da qualidade do produto. Com o novo conceito Manná Dá-te Mar, para a campanha, a ideia é trazer alegria e boa disposição, ao mesmo tempo de forma disruptiva e diferente. Nada melhor do que ir para o mar ao som de uma música bem conhecida dos ouvidos de muitos, que parece ter nascido para a marca, desde sempre", explica a Agência Partners.



Também no dia 7, a Conserveira do Sul lançou um novo site, com loja online, onde a marca Manná ganha relevo: www.manna.pt. O desenvolvimento da plataforma esteve a cargo da empresa portuguesa Bsolus.