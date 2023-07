D.A.M.A, Nininho Vaz Maia e Emanuel em destaque nas “Festas da Vila” de Figueira de Castelo Rodrigo

De 11 a 14 de agosto, Figueira de Castelo Rodrigo volta a promover as suas "Festas da Vila", evento que pretende divulgar diversas atividades económicas, produtos endógenos e artesanato, complementando essa divulgação com tasquinhas, muita animação e música.O Largo Serpa Pinto continua a ser o epicentro das "Festas da Vila", que acolherá o público durante os quatro dias do evento, que promete animação para todos os gostos.No dia 11 de agosto, Nininho Vaz Maia é o artista escolhido para abrir as festividades, seguido do DJ Ademar e dos DJs Morfal. Já no dia 12 de agosto, o emblemático "Dia dos Idades", irá juntar dezenas de grupos de pessoas do mesmo ano de nascimento que se juntarão num convívio único a nível nacional. A tarde contará uma Idades Parade Color Party, com um desfile que promete música, cor e surpresas por algumas das artérias da vila Figueirense. A noite será abrilhantada por Emanuel, terminando com a animação dos I Love Baile Funk, The Fucking Bastards e com os locais DJs Popeye e RubenF.Domingo, dia 13, o programa começa com a prata da casa, nomeadamente o Grupo de Cavaquinhos e Coro da Academia Figueira Sénior, seguidos de um Tributo aos ABBA e a banda Volta e Meia. A noite termina com o DJ Bay.No dia 14, véspera de feriado, as "Festas da Vila" irão terminar com um grande concerto dos D.A.M.A, que estiveram também na apresentação do cartaz das festividades, cujo concerto será depois complementado com a atuação dos Meninos do Rio e o DJ Ibérica.Carlos Condesso, Presidente da autarquia, refere que "depois das enchentes do ano passado e do ótimo feedback dos visitantes e dos expositores, vamos continuar a apostar nas nossas "Festas da Vila", promovendo as nossas atividades económicas e os nossos produtos locais, continuando a dar dinâmica e vivacidade ao concelho, tentando atrair o maior número de pessoas possível".O edil afirma ainda que "o nosso objetivo é que a economia local ganhe com esta aposta da Câmara Municipal, como tem sido apanágio em todos os eventos que realizámos, e que os milhares de visitantes que visitam Figueira de Castelo Rodrigo nesta altura possam voltar e ser os melhores embaixadores deste tipo de certames e do nosso concelho".