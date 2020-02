DeBORLA apresenta rebranding da sua marca. A DeBORLA agora é hôma.

DeBORLA investe cerca de 3.5 milhões de euros no rebranding da sua marca.

A DeBORLA, cadeia especializada em artigos para o lar, acaba de apresentar um rebranding total da sua marca, que inclui a mudança de nome da mesma. A DeBORLA agora é hôma. Este rebranding tem como grande objetivo ajustar a imagem da marca à sua oferta e posicionamento atuais, de forma a refletir a sua evolução. Esta mudança assinala também os 20 anos da marca no mercado nacional como uma das líderes do retalho. A estratégia do novo posicionamento e rebranding resulta de um investimento total de cerca de 3.5 milhões de euros.





No seu 20º aniversário, a marca muda a sua imagem e o seu nome, mas os preços não mudam. A nova identidade representa a ambição da marca para o futuro: transportar "" para a casa de todos os portugueses. Um nome internacional adaptado a Portugal, em que a marca se afirma como a casa das casas. Uma marca democrática, apaixonada pelo design e especialista em decoração e sorrisos.A marca DeBORLA foi redesenhada para se tornar mais alegre e competitiva. Vamos redecorar-nos através do logótipo, cores, lojas, fardas e comunicação. "" é o lema da nossa nova casa. Queremos ser felizes e fazer os nossos clientes ainda mais felizes.Para Luís Correia, diretor-geral da hôma, este rebranding simboliza "o crescimento e a evolução em que a marca DeBORLA tem apostado nos últimos 20 anos. A DeBORLA nasce em 1999, com a abertura da sua primeira loja em Ovar, vocacionada inicialmente para soluções a preços baixos na área do bazar e artigos para o lar. Em 2013, inicia um profundo processo de reposicionamento, refletido não apenas na sua imagem de marca e assinatura "O seu sorriso não tem preço", mas também ao nível da organização das suas lojas, subdivididas em amplos sectores. Em 2016, a marca aposta numa segunda mudança, com foco na oferta mais diversificada e qualitativa, permitindo uma compra inteligente a um público cada vez mais exigente. Em 2020, fazemos um rebranding total da marca, incluindo uma mudança de nome, para que este represente o que a marca é hoje em dia – uma empresa democrática, apaixonada pelo design, especialista em decoração e sorrisos, com maior foco em artigos para cozinha, mesa, têxtil-lar, decoração, arrumação e mobiliário de exterior, com uma excelente relação design/preço/qualidade."Em 2020 avai continuar a crescer perspetivando um volume de negócios total na ordem de 80 milhões de euros. Luís Correia, explica que "a intenção para este ano é continuar a reforçar a presença em território nacional, estando previsto abrir mais 3 lojas em 2020, sendo a primeira destas em Leiria no final do primeiro trimestre."As lojas serão redecoradas nas próximas semanas e a nova imagem e posicionamento da marca vão ser comunicados com campanhas outdoor, rádio, folhetos promocionais e nas redes sociais, onde apretende continuar e intensificar uma aproximação com os clientes.Aos 20 anos tudo muda menos os preços.Sejam bem-vindos à hôma. À nossa/vossa hôma sweet hôma - Uma marca democrática, apaixonada pelo design e especialista em decoração e sorrisos.Sobre a hômaA homâ é uma marca portuguesa especializada em artigos para o lar, que se diferencia pelo seu carácter de especialista, variedade de artigos em diferentes universos nomeadamente a decoração, cozinha, mesa, têxtil lar, arrumação entre outras. De referir ainda a exclusividade da marca de mobiliário e decoração de exterior Hespéride. O design e a relação qualidade preço são características que diferenciam a atuação da hôma. A hôma é uma insígnia com foco no cliente e naturalmente na sua experiência de compra.