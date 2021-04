Desconfinamento das PMEs

As medidas de contingência aplicadas, incluindo o fecho de negócios e o confinamento, podem ter gerado problemas extra para as empresas. Conheça os motivos pelos quais a manutenção da canalização se torna fundamental no momento de retomar a atividade.

Cafés, bares, restaurantes, ginásios, sedes de escritórios e muitos outros locais viveram, ao longo do último ano, vários momentos de dificuldade, tendo cessado parcialmente ou por completo as suas atividades.





Ao longo de todo este tempo, muitas das questões levantadas pelos profissionais e destacadas pelos media nacionais, acentuaram com frequência os problemas de ordem prática e económica que afetavam os diversos setores.





Ainda que estes problemas tenham sido evidenciados, no entanto, os danos financeiros para as empresas foram sempre narrativa principal, o que remove (ou aligeira) a atenção dos empreendedores face a outros constrangimentos que podem, também, advir da paragem dos seus negócios.





Após o confinamento, um serviço do qual uma grande maioria das empresas certamente necessitará é da manutenção dos seus sistemas de canalização e esgotos.





Venha compreender as razões pelas quais este serviço se torna, agora, essencial para o plano de desconfinamento das empresas e compreenda como pode garantir que a reabertura do seu negócio decorre de forma tranquila e sem apresentar desafios desnecessários.





A paragem dos negócios e a canalização





Os sistemas de canalização e saneamento fazem parte do quotidiano de (quase) todas as empresas e, ainda que o seu uso seja regular, habituados a aceder ao mesmo de forma inconsciente, acabamos por não nos aperceber do papel fundamental que estes têm para o próprio exercício das funções e a garantia do cumprimento das normas de segurança.





Ao longo dos anos de 2020 e 2021, por várias vezes, o encerramento de negócios ou o seu horário reduzido fez com que um problema pouco falado viesse juntar-se às demais questões: a maior deterioração das tubagens.





Especialistas e técnicos do setor têm referido que alguns dos trabalhos efetuados permitem notar os efeitos da paragem, havendo um maior ressecamento das tubagens e também dos detritos e gorduras nestes acumulados, que geram problemas como entupimentos severos ou mesmo rebentamento de canos e infiltrações.





Segundo estes, a falta de uso, somada a uma manutenção insuficiente, fazem com que a pressão do retorno à atividade sobre as tubagens crie situações danosas para os empresários. Por esta razão, os profissionais recomendam a manutenção prévia à reabertura, com a finalidade de evitar que este tipo de situação crie numa nova necessidade de fecho, que afete de forma ainda mais dramática a já penosa situação económica das empresas.





A importância da manutenção no desconfinamento





Algumas empresas estão relutantes em investir, nesta fase de escassez financeira, nos serviços de manutenção para os seus espaços mas esta poderá evitar custos acrescidos no futuro.





Principalmente no setor da restauração, onde a acumulação de detritos e gorduras nas tubagens é frequente, o tempo de paragem poderá ter um impacto bastante negativo nestes sistemas.





O entupimento dos canos e o potencial de fugas de água ou inundações são uma das razões que tornam, neste ponto, essencial que se aposte em manutenção. Ainda assim, outra importante razão prende-se com a questão da saúde pública e do cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho, já que as diretivas da própria DGS implicam a adoção de medidas cada vez mais estritas para que uma empresa possa manter-se ativa e em funcionamento.





Empresas de manutenção em Portugal





Com data de reabertura dos negócios prevista para Abril, dependendo das suas estruturas e setores, os empreendedores devem, por isso, ponderar agora a contratação de serviços de manutenção para os seus espaços.





Estes serviços contribuirão para garantir a preservação da limpeza de coletores, evitarão ou resolverão potenciais obstruções e garantirão uma inspeção completa, para que não existam surpresas indesejadas no momento da aguardada reabertura.





Existem várias empresas às quais poderá recorrer, caso tenha um negócio. Deixamos alguns exemplos:









Norte: A Lusoesgotos é uma empresa de desentupimentos focada no norte do país, para mais informações consulte o website oficial em: https://lusoesgotos.pt/





Centro: Ao centro podemos encontrar a desentop24horas.pt deentupidora de esgotos, que opera também a nivél nacional, pode consultar mais informação em: https://desentop24horas.pt/