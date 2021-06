Dia Mundial do Dador de Sangue 2021

IPST agradece aos Dadores de Sangue.





O IPST assinala uma vez mais, no próximo dia 14 de junho, o Dia Mundial do Dador de Sangue, agradecendo a todos aqueles que com este gesto solidário ajudam a Salvar Vidas. Além deste profundo agradecimento, o objetivo é aumentar a consciência global para a necessidade de sangue seguro e componentes sanguíneos e a importância vital da dádiva voluntária feita por dadores não remunerados para os sistemas de saúde mundiais.Em 2021, o slogan para o Dia Mundial do Dador de Sangue é:e reforça um pedido global para que mais pessoas em todo o mundo deem sangue e contribuam para melhorar o estado de saúde daqueles que precisam da administração de componentes sanguíneos e derivados do plasma.O destaque especial da campanha deste ano será o papel dos jovens em garantir o fornecimento de sangue seguro, apelando ao seu altruísmo, entusiasmo e criatividade. Nomeadamente, encorajando-os a aderirem aos pedidos de dádivas de sangue e inspirar outros jovens a fazerem este gesto humanitário; e o reconhecimento do seu potencial enquanto parceiros na promoção da Saúde.Assim, para corporizar este agradecimento público aos dadores de sangue, o IPST pretende ir ao encontro dos dadores e potenciais dadores, realizando ações promocionais nos Centros Urbanos de Lisboa, Porto e Coimbra. Unidades Móveis do IPST exibirão o "OBRIGADO" e promotores da dádiva irão informar e convidar para a Dádiva de Sangue. Acresce a este agradecimento público, a iluminação alusiva ao dia de vários monumentos icónicos nestas cidades. Em Lisboa, o santuário do Cristo Rei, Estátua D. Pedro no Terreiro do Paço e Capela de Santo Amaro (Alcântara); no Porto, Palacete Viscondes de Balsemão, na Praça Carlos Alberto; e em Coimbra, a Sé Velha, Sé Nova e Mosteiro de Santa Cruz.Estes eventos serão acompanhados nas redes sociais do IPST. Para mais informação consulte www.ipst.pt