Dino Parque Lourinhã conquista Prémio Cinco Estrelas Regiões pelo terceiro ano consecutivo

O Dino Parque Lourinhã conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria "Parques Temáticos".





O Prémio Cinco Estrelas Regiões resulta de um sistema de avaliação que determina o grau de satisfação de produtos, marcas ou serviços oferecidos aos consumidores. Mais uma vez, os resultados comprovam que o Dino Parque, que já ultrapassou os 700 mil visitantes desde a abertura, é considerado pelos consumidores, uma marca extraordinária, digna do Cinco Estrelas. na categoria "Parques Temáticos", no distrito de Lisboa.





Luis Rocha, Diretor Geral do Dino Parque, afirmou: "É com grande orgulho que, pelo terceiro ano consecutivo, conseguimos esta distinção, pela qual queremos agradecer a todos os que nos visitaram desde a abertura do parque em 2018, e foram já quase 750.000. Este prémio é uma prova de confiança na nossa marca e na experiência que oferecemos no Dino Parque, que combina na perfeição entretenimento e conhecimento, proporcionando um fantástico dia de diversão em família e na segurança de um parque ao ar livre."





Recordamos que o Dino Parque da Lourinhã apresentou, já este ano, um conjunto de novas atividades para um programa perfeito em família, ao ar livre e seguro. O Paleo Camp, que é uma nova área de diversão dedicada aos mais novos, permite-lhes tornarem-se verdadeiros paleontólogos por um dia. Foi recriado um local de escavação, com uma tenda de campanha, uma exposição de pegadas verdadeiras de dinossauros, com muitos acessórios e ferramentas.





Recentemente apresentado ao público, o "Supersaurus" é o novo habitante do Dino Parque da Lourinhã. Com 45 metros de comprimento é a nova atração que pode ser vista da Torre Jurássica, que tem 6 metros de altura. Este dinossauro, habitou a terra há cerca de 150 milhões de anos, durante o período jurássico, e agora faz as delícias dos mais pequenos e de todos os curiosos e apaixonados pelo incrível mundo dos Dinossauros.





O Dino Parque Lourinhã, como 1º classificado, conseguiu uma avaliação global de 7.96. Em relação à satisfação pela experimentação, o nível de Recomendação da marca Dino Parque Lourinhã é de 8.54, com principal destaque para a caraterística mais valorizada, Diversidade das Atividades (adequadas para todas as idades/família).





DINO PARQUE

Rua Vale dos Dinossauros, 25 Abelheira

Código Postal : 2530-059 Lourinhã

GPS: 39.278501 , -9.293023

Inaugurado em fevereiro de 2018, o Parque dos Dinossauros da Lourinhã é o maior museu ao ar livre do nosso país e da Europa, tanto em área expositiva, como em dimensão. Com 180 modelos de animais à escala real, o Dino Parque proporciona uma verdadeira viagem de milhões de anos através de cinco percursos distintos: Paleozoico, Triásico, Jurássico, Cretácico e Monstros Marinhos.





Os bilhetes para o parque dos dinossauros podem ser adquiridos presencialmente na bilheteira (sem necessidade de pré-reserva) ou online e as visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e partir do mês de junho até setembro das 10h às 19h. As medidas de segurança relacionadas com a COVID-19 implementadas no Dino Parque podem ser consultadas aqui. O parque dos dinossauros da Lourinhã possui o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal.





O Dino Parque é propriedade da PDL, que também assegura a sua gestão, tendo parcerias com a Câmara Municipal da Lourinhã e com o GEAL – Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã (Museu da Lourinhã), entidade responsável pela coleção apresentado no espaço museológico, com espólio do Museu da Lourinhã, onde se podem conhecer os achados de dinossauros provenientes da região e um laboratório que permite aos visitantes observar a preparação de fósseis.