Dreamfly Porto inaugura novas instalações em fim de semana de mega promoção.

Em resposta à crescente procura, DreamFly Porto amplia serviços e celebra com descontos até 40% no fim de semana de 2 e 3 de outubro.





A DreamFly Porto apresenta novas infraestruturas de apoio ao complexo já existente. Quatro salas num total de 110 m2 equipadas com a tecnologia e meios audiovisuais adequados a todas as necessidades, e capacidade para grandes grupos, formam o espaço perfeito para receber todo o tipo de eventos. De festas de aniversário a ocasiões da esfera corporativa, team-buildings ou reuniões, a DreamFly Porto e o seu staff altamente qualificado estão preparados para se adaptar a qualquer circunstância. Adicionalmente, o túnel de vento já existente representa uma mais valia, dando a possibilidade de aliar trabalho e divertimento, ou simplesmente organizar um momento entre amigos repleto de convívio e aventura.

Para comemorar a abertura deste espaço e dar a conhecer aos clientes os novos serviços, a DreamFly Porto realiza uma mega promoção no fim de semana de 2 e 3 de outubro. Nestes dias, tanto o Voo Infantil (para crianças entre os 4 e os 12 anos), como o Voo Individual dispõem de 40% desconto e cada pacote inclui dois voos equivalentes a dois saltos de 4.000 metros de altura. As vagas são limitadas e a pré-reserva é obrigatória.

A DreamFly Porto abre assim as portas da sua nova área enquanto possibilita viver a experiência única do indoor skydiving a um preço mais acessível - a atividade que simula a queda livre e a forma perfeita de sentir a adrenalina do skydiving, com a garantia de total segurança. Uma sensação única que ensina as noções básicas de bodyflying e prova que qualquer um pode voar, inclusive as crianças (a partir dos 4 anos).

O túnel de vento da DreamFly Porto é um dos maiores da Europa ao ar livre e conta com mais de 3m de largura e 6 de altura. Um equipamento de última geração que produz ventos entre os 180 e os 350km/h numa estrutura com atmosfera controlada.

Aberto de quinta a domingo, o túnel de vento da DreamFly Porto localiza-se junto à Galeria Comercial Auchan Maia. Um novo túnel de vento DreamFly chega brevemente também a Lisboa.





Mais informações aqui.