Edição 2022 do Rali da Bairrada anima asfalto de Vagos

A 3ª edição foi ganha pela dupla espanhola Jorge Perez e Angel Perez, ao volante de um Porsche 997 GT3 Cup

A edição deste ano do Rali da Bairrada voltou a levar milhares de adeptos para os troços de Vagos, num concelho marcado pela diversidade de cenários naturais, entre o mar, a ria e a floresta, três dezenas de equipas estiveram num evento que teve a responsabilidade de inaugurar o novo Campeonato Start Centro de Ralis, introduzido este ano pela FPAK, contando também para um Prova Extra, no passado sábado e domingo. Jorge Carvalho e Rodrigo Pinheiro, com um Peugeot 208 R2, foram os vencedores da primeira prova do Campeonato Start, com o antigo campeão Regional a ficar na frente do irmão, Armando Carvalho, que esteve ao volante de um Peugeot 208 R2 navegado por Ana Santos. O Renault Clio R3 de José Gomes e Fábio Reis completaram o pódio no primeiro dia de competição, que encerrou em apoteose com uma Super Especial noturna junto ao Estádio Municipal de Vagos, onde se reuniram milhares de adeptos.





No domingo, a dupla espanhola Jorge Pérez / Angel Pérez continuou a dar espetáculo com um Porsche 997 GT3 Cup. Oriundos de Vigo, os irmãos Pérez ganharam mesmo o Rali da Bairrada e deram expressão ibérica à prova organizada pelo Município de Vagos, Clube Automóvel do Centro e Promolafões.





Missão verde





Este ano, o Rali da Bairrada voltou a ser um exemplo de boas práticas ambientais, numa ‘missão verde’ que une o Município de Vagos e o programa Race4Eco, criado pela Promolafões e pela FPAK. Este programa introduz um conjunto de medidas destinadas a minimizar o impacto ambiental dos eventos de desporto automóvel. Entre as medidas estiveram a utilização de viaturas elétricas por parte dos elementos da organização, a promoção da separação de resíduos no parque de assistência e nas classificativas da prova, assim como uma plantação de árvores, que decorreu ontem, na Zona Industrial de Vagos, com a participação de um grupo de pilotos do Rali da Bairrada. A iniciativa, organizada pela autarquia local, pela Santa Casa da Misericórdia de Vagos e pelo NEVA – Núcleo Empresarial de Vagos, visou repor alguns dos pinheiros mansos na faixa central da Zona Industrial de Vagos, além de sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores para o equilíbrio ambiental e ecológico.





Autarca satisfeito com o sucesso da competição





Após o encerramento deste 3º Rali da Bairrada, o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, fez um balanço muito positivo da iniciativa, referindo que "este evento foi, indiscutivelmente, um sucesso, com muito público em todos os troços. Neste particular é importante dar os parabéns às pessoas, que souberam ter o comportamento adequado às circunstâncias, o que potenciou a segurança de uma prova que é cada vez mais acarinhada pelos vaguenses. Impõe-se também congratular todos os pilotos presentes e respetivas equipas, com natural destaque para os vencedores, fazendo votos para que tenham gostado de estar em Vagos e que possam voltar em futuras oportunidades, assim como testemunhar com satisfação uma organização ao nível da qualidade que nos tem habituado. Neste particular, salientar os parceiros da autarquia, nomeadamente o Clube Automóvel do Centro e a Promolafões que, sob a égide da FPAK foram o garante da qualidade desta prova que também contribui para que Vagos seja sempre até onde queremos ir!