Época de ciclismo arranca na Região de Aveiro

A época nacional do ciclismo profissional de estrada começa, no próximo fim de semana, na Região de Aveiro. No sábado, a temporada e as equipas continentais serão apresentadas, no Museu Municipal da Murtosa. No domingo disputa-se, entre Cortegaça (Ovar) e Águeda, com partida pelas 12 horas e chegada prevista para as 16 horas, a Prova de Abertura - Região de Aveiro, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa.

O percurso maioritariamente plano, com 172Km de extensão, cruza todos os concelhos da CIRA tem na subida de Talhadas o ponto mais exigente. Em teoria é uma corrida ao jeito dos sprinters, mas, nos últimos anos, nem sempre a teoria é levada à prática e as surpresas têm vindo a suceder-se, o que aumenta ainda mais a expectativa para a corrida que antecede a Volta ao Algarve.





Tendo a Região de Aveiro uma histórica ligação ao mundo velocipédico, sendo mesmo a sede do Centro de Alto Rendimento de Ciclismo, em Sangalhos, Anadia, a Federação Portuguesa de Ciclismo e a CIRA, prosseguem em 2022 a parceria para que o arranque da temporada aconteça na região aveirense.





A expectativa é grande para uma época em que o pelotão profissional contará com dez equipas. No sábado ficaremos a conhecer em detalhe o que nos espera na nova época, assim como os plantéis e os objetivos de cada um dos dez coletivos. A Cerimónia de Abertura será transmitida a partir da Murtosa, em direto no Facebook da Federação Portuguesa de Ciclismo, a partir das 17h30.





Além do lançamento da temporada, será o momento para enaltecer aqueles que se distinguiram em prol do ciclismo, sendo entregues as distinções decididas pela Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ciclismo a Isabel Fernandes e José Luis Algarra, Sócios de Mérito, e a José Diogo Calado, Vice-Presidente Honorário.





Para a Região de Aveiro "esta é uma prova que atrai sobre a Região todas as atenções dos adeptos da modalidade, sendo por isso também um importante instrumento de marketing territorial, dinamizando a economia local, através da presença do público, que se desloca para assistir ao espetáculo ao vivo".