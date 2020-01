Estarreja recebe Andebol de alto nível

A partir de sexta-feira: 4NationsCup junta as seleções de Portugal, Espanha, França e Alemanha em Sub-20.

Este fim-de-senana (10, 11 e 12), pode acompanhar o regresso de Portugal a Estarreja, desta vez com a seleção de Sub-20. Integrado já na programação do GarciCup 2020 (9 a 12 de julho), o 4Nations Cup decorrerá no Pavilhão Municipal de Avanca, com as equipas masculinas de Portugal, Espanha, França e Alemanha.





As potências europeias da modalidade concentram-se em Avanca durante estes dias, num evento imperdível para os adeptos do andebol. "Vamos assistir a um torneio de grande qualidade com aqueles que são o futuro do melhor andebol a nível europeu", afirma o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Estarreja, Adolfo Vidal, e que são "o futuro da nossa seleção portuguesa e das restantes".





Para o Município "é um privilégio e uma honra vermos jogadores e equipas desta nomeada aqui em Estarreja. Qualquer jogo será de qualidade elevada e para os amantes de andebol, que são muitos aqui em Estarreja felizmente, será sempre um bom programa ver estes jogos e andebol de qualidade".









Na mesma altura em que decorre o Campeonato Europeu de 2020, em seniores masculinos, onde Portugal marca presença histórica, a geração seguinte continua a trabalhar para dar sequência ao excelente desempenho que as seleções jovens vêm apresentando, não só no andebol português, mas lançando a marca lusa no mundo.

Os jogos do 4NationsCup decorrerão no Pavilhão Municipal Comendador Adelino Dias Costa, na vila de Avanca, com entrada livre. Na sexta-feira, dia 10, jogam Espanha – França (17h45) e Portugal – Alemanha (20h00). No sábado, dia 11, pode assistir às seguintes partidas: França-Alemanha (16h45) e Espanha-Portugal (19h00). No último dia, domingo, 12 de janeiro, defrontam-se as seleções da Alemanha e Espanha (às 9h45) e de Portugal e França (às 12h00). Entretanto, a Seleção Nacional já está em estágio de preparação, que teve início na última segunda-feira, no Pavilhão Municipal de Estarreja.





Esta é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Estarreja, da Federação de Andebol de Portugal e da Associação de Andebol de Aveiro, com o apoio da Associação Artística de Avanca. E que conta com a colaboração da EPA – Escola Profissional de Aveiro, nas vertentes de acolhimento às seleções e protocolo.





O arranque do GarciCup’20





Este torneio internacional "projeta a modalidade rainha do Município de Estarreja", "pontua a atividade que temos ao longo do ano" e "marca o arranque do GarciCup 2020 logo no início do ano", sublinha o autarca.





Entre 9 a 12 de julho, o município receberá o Torneio Internacional de Andebol de Estarreja e haverá novidades. Adolfo Vidal adianta para já que "o Municipal de Estarreja receberá 2 torneios com 8 seleções jovens masculinas e femininas."





Confirmadas estão já as "principais equipas no que diz respeito à formação do andebol nacional – FC Porto, ABC, Águas Santas, Benfica, Sporting -, clubes formadores e que também militam no escalão mais alto da modalidade", para além da presença de mais equipas estrangeiras.





Ou seja, uma vez mais "está garantida a qualidade" do evento. Não só do ponto de vista do espetáculo desportivo, mas também em áreas que são essenciais para o acolhimento dos atletas participantes, em especial alimentação e transportes. E é esse o desígnio da organização do GarciCup, ter um torneio de excelente qualidade e que não exceda as 130 equipas.





4NationsCup - Calendário de Jogos

10, 11 e 12 de janeiro, Pavilhão Municipal de Avanca



Dia 10, sexta-feira

17h45 Espanha – França

20h00 Portugal – Alemanha



Dia 11, sábado

16h45 França-Alemanha

19h00 Espanha-Portugal



Dia 12, domingo

09h45 - Alemanha x Espanha

12h00 - Portugal x França