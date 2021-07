Este é o suplemento proteico 100% natural favorito dos desportistas

A Clara de Ovo em pó é a melhor fonte de proteína, para além de muito boa qualidade, há evidências de que pode aumentar os níveis de força e reduzir a gordura corporal. Ainda oferece uma ótima opção às proteínas em pó mais populares, principalmente para pessoas que são intolerantes à lactose.

Composto 100% natural e puro, obtido da pasteurização e da secagem instantânea da clara de ovo, sem qualquer tipo de conservantes. O único ingrediente é a clara de ovo, não existem aditivos sintéticos, apenas a proteína de que o corpo necessita. A proteína é o elemento fundamental na construção e manutenção dos vários tecidos do nosso organismo. As proteínas de origem animal apresentam maior assimilação, por isso, são chamadas de proteínas de alto valor biológico.

A clara de ovo proveniente de ovos, pode ser consumida diariamente, é de incomparável qualidade nutricional e altíssimo grau de pureza e absorção, sendo, portanto, um excelente reforço alimentar, principalmente para atletas, que têm necessidade de uma dieta rica em proteínas.

Como proteína, contém os aminoácidos, essenciais à alimentação humana, é isento de colesterol, gordura e com diversos benefícios: fácil digestibilidade, recuperação muscular, aumento da saciedade, melhoria na saúde de doenças cronicas, aumento da massa muscular magra, no metabolismo, contribui na formação e regeneração dos tecidos musculares, pele, unhas, cabelo e revitaliza as funções orgânicas, devido ao seu valor nutricional, redução da fadiga muscular.

Como tomar a Clara de Ovo em pó?

A Clara de Ovo pode ser encontrada em pó, por isso, a sua forma mais comum de utilização é na mistura com algum líquido, como: água, batido de fruta, leite, iogurtes e etc. Mas também pode ser utilizada em receitas, sejam doces ou salgadas. Dado o seu sabor característico, as receitas são uma boa opção para quem tem dificuldade de ingerir o suplemento em forma líquida, ou procura tornar as suas receitas mais proteicas.





As quantidades de utilização irão variar de acordo com as necessidades de cada pessoa, por isso, não existe uma "regra" no uso deste suplemento.





A respeito dos horários de toma, a Clara de Ovo em pó é bastante versátil e pode ser utilizada em diversos horários no dia, como ao acordar, antes de dormir, nas refeições intermédias e principais, no pré e pós-treino.

