Estrela E-Bike Center apresenta calendário de eventos na Serra da Estrela

Turismo de lazer com bicicletas elétricas pretende, mais uma vez, levar clientes de vários pontos do país a conhecer as cores e os sons da Serra da Estrela de uma forma sustentável em quatro eventos principais

Percursos habitualmente organizados a partir das Penhas da Saúde, vão ter este ano como novidade um dos eventos com partida e chegada no Vale do Rossim que levará os participantes até Folgosinho e Lagoa Comprida. A juntar-se a esta novidade, uma incursão até a uma mina desativada para conhecer a História do minério na Serra da Estrela

Este ano, os eventos de turismo de lazer com mobilidade sustentável, voltam a percorrer os caminhos da Serra da Estrela levando clientes de várias zonas do país a pedalar uma montanha com recurso à utilização de bicicletas elétricas para ficarem a conhecer melhor os sons e as cores da serra mais alta de Portugal continental.

O Estrela E-Bike Center apresenta para 2022 quatro eventos principais abertos a entusiastas da Natureza que, de uma forma sustentável, pretendam conhecer a Serra da Estrela de uma forma diferente. Eventos abertos exclusivamente a bicicletas elétricas de BTT (EMTB), nossas ou dos participantes, são a base para permitir percorrer as belas paisagens serranas de uma forma sustentável e acessível para todas as idades e condições físicas.

Este calendário de eventos, aberto a grupos de maiores dimensões, inicia-se com o Rota da Transumância nos dias 7 e 8 de maio. Este evento com um grau de dificuldade médio-alto, é um passeio como os restantes com um percurso dividido em dois dias. No primeiro, um trajeto com cerca de 50 kms entre as Penhas da Saúde e Manteigas onde os participantes passarão a maior parte do dia com incursões por alguns caminhos feitos pelos rebanhos e também pelas margens do Rio Zêzere. Transumância é o processo de deslocação dos rebanhos das terras mais altas para zonas mais verdejantes e por isso, no segundo dia, também vamos percorrer a encosta da Covilhã de onde se avistará a Serra da Gardunha, Monsanto da Beira e toda a Cova da Beira em mais uma interpretação do que é a Serra da Estrela e do que a rodeia num percurso com cerca de 30 kms. Trilhos simples para todos os estilos onde os mais destemidos também terão motivo de satisfação com algumas zonas mais técnicas e descidas, das quais destacamos as matas densas e verdejantes de Manteigas que em alguns casos serão estreia nos eventos do Estrela E-Bike Center. Valores de inscrição que variam entre os 125€ por pessoa em quarto duplo ou os 165€ em quarto single nas instalações mais recentes da Pousada de Juventude da Serra da Estrela.

Em julho, nos dias 2 e 3 volta a emoção à Serra da Estrela com o Rota do Minério, uma estreia nos eventos do Estrela E-Bike Center. Minério porque o mesmo também faz parte da Serra da Estrela e desta vez os participantes vão percorrer as encostas da Covilhã até chegarem à zona do Paúl onde os espera uma visita a uma mina entretanto transformada em quinta de turismo. No segundo dia, uma incursão pelos belos caminhos que ligam as Penhas da Saúde a Manteigas pelas matas que nesta altura do ano estarão verdejantes. Uma experiência diferente com grau de dificuldade alto, que de certeza irá ficar na memória de todos. Valores de inscrição por pessoa que variam entre os 145€ em quarto duplo e 185€ em quarto single nas instalações mais recentes da Pousada de Juventude da Serra da Estrela.

E no final do verão, nos dias 7 e 8 de setembro quando nas alturas já se sente o calor dos dias a misturar-se com o fresco das noites, o Transestrela 2022 vai levar até ao Vale do Rossim os interessados em conhecer melhor este lado da Estrela. Através dos percursos que começam aos 1.500 metros de altitude onde nascem os Rios Mondego e o Alva, até à longínqua aldeia de Folgosinho no primeiro dia e até à Lagoa Comprida e Covão dos Conchos no segundo. O evento referência do Estrela E-Bike Center, por ter sido aquele que em 2021 representou o primeiro passeio aberto a um grupo de maiores dimensões, oferece desta vez aos participantes a experiência de ficarem alojados no Eco Resort do Vale do Rossim. Complexo turístico com casas de montanha ou tendas yurt, encanta também com a extraordinária gastronomia com especial destaque para o jantar de sábado servido com pratos típicos e acompanhado por uma bela fogueira ao ar livre ao estilo do pastor com as águas da famosa lagoa a servirem de cenário. Um passeio com um grau de dificuldade médio, essencialmente rolante para participantes que vêm em busca de um passeio interpretativo e da gastronomia associados à experiência de ficarem a dormir num espaço diferente. Um evento mais acessível para casais ou grupos de amigos por causa da tipologia das casas de montanha ou tendas yurt.

Em outubro, nos dias 8 e 9 levamos os participantes a descobrir a Serra da Estrela na mudança de cor. Com o desaparecimento dos verdes do verão, as paisagens serranas começam a vestir-se com os tons de Outono. As matas de Manteigas e arredores pintam-se de cores castanhas e avermelhadas, os castanheiros enchem-se de ouriços carregados de castanhas e os caminhos ficam quase escondidos com a queda das folhas. Uma altura muito bonita na Serra da Estrela num evento que vai andar muito pelas encruzilhadas dos vários caminhos da zona de Manteigas, a zona da serra que consideramos a verdadeira Meca do BTT nesta parte do país que queremos partilhar com quem procura caminhos mais técnicos e uma certa dose de aventura entre as Penhas da Saúde e o Rio Zêzere. Valores entre os 125€ por pessoa em quarto duplo e 165€ em quarto single na Pousada de Juventude da Serra da Estrela. Passeio indicado para quem já encara o BTT de uma forma mais arrojada com algumas zonas mais técnicas e singletracks.

Todos os valores incluem o percurso, guias, seguro, alimentação, carregamento das e-bikes, viatura de apoio e ainda as habituais surpresas que imortalizam os eventos do Estrela E-Bike Center. Os quartos na Pousada da Juventude são nas instalações mais recentes, individuais, com casa de banho privativa e televisão. Dependendo da altura do ano, os participantes terão ainda acesso com condições especiais à Pista de Gelo Ice Arena mesmo ao lado do Estrela E-Bike Center. Inscrições já abertas através do envio de e-mail para estrela.ebikecenter@gmail.com com a indicação do nome completo, morada, número de cartão de cidadão, NIF, número de telemóvel e o tipo de alojamento pretendido bem como o nome do evento pretendido.

Depois das inscrições, os participantes serão contactados no sentido de lhes serem indicadas informações adicionais acerca do passeio como horários e sugestões de equipamento.

Para a organização do Estrela E-Bike Center, "depois de em 2021 termos iniciado os eventos na Serra da Estrela com passeios exclusivos para e-bikes com mais de oitenta participantes em menos de cinco meses, para 2022 apostamos claramente em continuar a desafiar as pessoas que gostam da Natureza a virem pedalar uma montanha. Mas pelo fato de os nossos eventos não serem simples passeios, as e-bikes têm um papel fundamental. Permitiram-nos em 2021 receber grupos com idades entre os 16 e os 65 anos que queriam conhecer a verdadeira Serra da Estrela pedalando por caminhos até então desconhecidos. Por isso, a aposta nas e-bikes permitiu-nos chegar mais facilmente aos locais mais remotos e percorrer trajetos com elevada altimetria que com bicicletas convencionais se tornaria mais difícil. Para 2022 desenhámos quatro eventos a pensar em públicos-alvo diversificados. O Rota da Transumância e o Rota da Castanha para quem gosta de andar em caminhos mais estreitos no meio de matas densas. O Rota do Minério uma aventura de longo alcance com as altimetrias mais elevadas e a experiência de descer a uma mina com toda a segurança. E o Transestrela 2022 que nos leva a mudar o quartel-general do Estrela E-Bike Center para o Vale do Rossim para que a zona virada a Seia e a Gouveia também estejam nas nossas rotas. Tudo isto com a habitual organização, sempre acompanhada pela imprescindível ajuda da GNR de Montanha que confere mais segurança a todos os eventos.

Sobre o Estrela E-Bike Center

Surgido da ideia de três amigos apaixonados pela Serra da Estrela, pela descoberta da Natureza em veículos de duas rodas sustentáveis e, ainda, da vontade de partilhar com os outros sons e recantos nem sempre conhecidos, tem a sua sede e espaço físico nas Penhas da Saúde na Serra da Estrela. Mais do que uma entidade organizadora, é um espaço de reunião de pessoas que procuram a evasão e a preocupação da mobilidade com sustentabilidade, conhecendo o território com a menor pegada de carbono possível.

Mais do que um lugar, do que uma oficina ou de uma bandeira no ponto mais alto de Portugal continental, este é e será o ponto de partida para passeios em bicicletas elétricas de montanha (EMTB). Bicicletas elétricas pela componente ecológica, mas também, pela capacidade que este tipo de veículos proporciona a vários tipos de participantes e idades pedalarem uma montanha tão desafiante como a Serra da Estrela. Com uma frota própria de bicicletas elétricas, organiza eventos sempre exclusivos a este tipo de veículos quer em regime de aluguer como também aberto a quem queira trazer os seus próprios veículos. Os carregamentos das baterias em qualquer uma das situações será sempre por nossa conta sem qualquer custo adicional, quer na loja como nos locais espalhados pela Serra da Estrela com quem temos parcerias.

Todos os nossos eventos baseiam-se na componente de proporcionar mobilidade com sustentabilidade. Por isso, "Think green! Be green…" é o mote para ser ecológico no pensamento e nos atos que apelamos a todos os participantes nos briefings com que iniciamos cada passeio. "Pedale uma montanha!" é o desafio que lançamos a todos.

Siga o Estrela ebike Center através das redes sociais: Facebook e Instagram.

www.facebook.com/estrelaebikecenter

www.instagram.com/Estrelaebikecenter