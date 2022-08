Estufa botânica, um oásis no centro de Massamá-Monte Abraão, em Sintra

A estufa botânica existente no centro da freguesia de Massamá e Monte Abraão, concelho de Sintra, dispõe de um serviço de QR Code que permite aos visitantes, através do uso de um simples smartphone, ter acesso às informações sobre as mais de uma centena de espécies de árvores e plantas existentes no local.

Ocupando um espaço totalmente coberto superior a 2200 metros quadrados, é possível aos visitantes desfrutarem da existência de espelhos de água e lagos com peixes, diversos tipos de flores, diferentes espécies de ervas aromáticas e plantas, provenientes de vários cantos do mundo.





Para Pedro Brás, presidente da União de Freguesias de Massamá e Monte Abraão, este espaço "é um verdadeiro oásis, bem no centro de um dos maiores concelhos do país, funcionando como um local de aprendizagem e ponto de encontro de gerações".

Esta estufa, com entrada livre, localizada no Parque Urbano da Quinta das Flores, em Massamá, está aberta todos os dias, no período de verão entre as 9h30 – 20h00.