EUROMASTER, MICHELIN e APSI juntos por viagens mais seguras

A Euromaster irá levar a cabo, 3 ações de consciencialização para a segurança rodoviária, juntamente com a Michelin e a APSI.





Segundo o último Estudo de Observação realizado pela APSI - Associação para a Promoção da Segurança Infantil, aproximadamente metade das famílias transporta as crianças no carro de forma incorrecta. Ainda que 90% utilize cadeirinha, em 45% dos casos não é a correta ou está mal instalada, reduzindo drasticamente a sua eficácia se ocorrer um acidente.





Com o novo ano lectivo a aproximar-se, a ação "Juntos por viagens mais seguras" junta as 3 entidades, com o objetivo de dar às famílias, a possibilidade de se certificarem que viajam e transportam os mais novos em segurança.





Nesse sentido, enquanto a Euromaster e Michelin analisam aspetos do veículo que influenciam a segurança, a APSI verifica as condições em que as crianças são transportadas prestando os esclarecimentos e aconselhamentos que as famílias necessitarem.





A ação "Juntos por viagens mais seguras" é uma ação pedagógica e gratuita para as famílias e terá lugar durante 3 sábados consecutivos - em diferentes pontos do país - e, o primeiro evento realiza-se já no próximo sábado.





Agenda:

11/09 – Algarve Shopping

18/09 – Matosinhos Retail Park

25/09 – Alta Retail Park Lisboa