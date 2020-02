FCA e ENGIE Eps

FCA estreia carregamento elétrico fácil com a Easy Wallbox™ da ENGIE Eps.

A partir de agora, carregar um veículo elétrico ou híbrido plug-in deixa de ser problema.





Com a Easy Wallbox™, desenvolvida pela ENGIE Eps exclusivamente para a Fiat Chrysler Automobiles, é possível carregar de imediato o novo veículo acabado de sair do concessionário, sem modificações no sistema elétrico de casa.





O novo dispositivo de carregamento ENGIE Eps é "plug-and-play" – tal como um equipamento familiar – e fica imediatamente funcional, requisito essencial para a difusão da eletrificação doméstica.