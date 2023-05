Federação Portuguesa de Columbofilia organiza a maior prova de pombos-correio da Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





A Federação Portuguesa de Columbofilia está a organizar a Prova Nacional de Fundo Valência 2023, um dos eventos mais importantes do calendário da Columbofilia. Este ano, cerca de 40 mil pombos-correio vão participar na competição, representando 14 associações distritais, 400 clubes e 8.000 columbófilos.

Os participantes vão atravessar parte da Península Ibérica percorrendo cerca de 700 quilómetros, num voo que pode durar até 10 horas. A partida dos pombos-correio está prevista para quinta-feira, dia 4 de maio, e o transporte será feito em 15 camiões TIR, devidamente equipados e preparados para garantir o bem-estar e segurança dos "atletas".





A chegada a Valência está agendada para a tarde de sexta-feira, dia 5 de maio, e após um período de descanso e recuperação, os pombos serão soltos no sábado, ao nascer do dia.





A prova conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ). A competição, que atrai praticantes de todo o mundo, é considerada de grande exigência e espetacularidade.

Com esta iniciativa, a Federação Portuguesa de Columbofilia reforça a sua posição de destaque no panorama internacional da columbofilia, tornando-se num exemplo para outras organizações em todo o mundo. É também uma oportunidade única para os amantes desta modalidade assistirem a uma prova incrível, que certamente ficará na história da columbofilia.