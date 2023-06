FEIRA DO ALVARINHO DE MONÇÃO REGRESSA AO REINO

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre 30 de junho e 2 de julho, Monção vai transformar-se num verdadeiro Alvarinhódromo.





A Feira do Alvarinho de Monção decorre entre 30 de junho e 2 de julho. Estamos a poucos dias para brindarmos e convivermos na Maior Wine Party de Portugal que, este ano, celebra a 26ª edição com novidades em termos logísticos e programação.





Novamente no Parque das Caldas, espaço aprazível e verdejante situado na zona ribeirinha de Monção, a Feira do Alvarinho de Monção vai decorrer numa área total de 20 mil metros quadrados, praticamente o dobro do ano passado, 11 mil metros quadrados.





A ampliação do recinto tem como finalidade reforçar as condições oferecidas aos expositores e garantir novos espaços de lazer e descanso, assegurando, também, uma circulação mais fluida dos milhares de pessoas esperadas neste evento singular e carismático, que deixa marca em todos e todas que nos visitam.





Nestes dias, o Parque das Caldas vai transformar-se num verdadeiro Alvarinhódromo com muitos motivos de animação e expositores diversos, entre os quais, produtores de vinho Alvarinho da Região de Monção e Melgaço, que aproveitam a feira para reforçar a comercialização, lançar novos produtos e encetar contactos empresariais.

36 expositores de vinho Alvarinho

Além da presença de 36 produtores de vinho Alvarinho, o rei da festa, o certame disponibiliza 20 tasquinhas e 20 expositores de instituições e artesanato, bem como um espaço lounge e uma área para restauração com destaque para o Bacalhau à Monção, com receita do Chefe Vítor Sobral, e o "Cordeiro à Moda de Monção", uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa.





A animação popular é colocada pelas charangas, grupos folclóricos, música ao vivo e DJ`s. No último dia, a partir das 18h00, atua o grupo "Xutos e Pontapés", uma das bandas rock mais relevantes de Portugal. O público, de todas as idades, promete entoar, num coro gigantesco, os grandes sucessos de uma banda que "atravessa" gerações de portugueses.





O "Espaço Harmonias" vai propiciar experiências degustativas inesquecíveis entre os vários rótulos de vinho Alvarinho e a gastronomia nacional, estabelecendo um "casamento" feliz e duradouro entre o elegante Alvarinho e pratos típicos da cozinha portuguesa.

Vendas na feira podem atingir 1.6 milhões de euros

Aposta forte no sentido de assegurar dinamismo e competitividade à economia local, o investimento municipal na realização da Feira do Alvarinho de Monção é de 400 mil euros, contudo, o retorno financeiro poderá situar-se entre 1.2 e 1.6 milhões de euros apenas no recinto do certame.





"Os indicadores recolhidos pela autarquia permitem estimar que, durante os três dias do evento, só no recinto da feira, o retorno financeiro para os expositores possa ser multiplicado, no mínimo, por 3 ou 4 vezes mais" assinala António Barbosa.

Ao longo dos três dias, a "Maior Wine Party de Portugal" aguarda a visita de mais de 100 mil pessoas, vindas de diferentes latitudes geográficas, que rumam à terra de Deu-la-Deu Martins, heroína local, com o desejo de sentir o ambiente e o espírito deste evento singular e carismático, que deixa marca em todos e todas que nos visitam.





Com o objetivo geral de defender e valorizar o vinho Alvarinho, reforçando a sua condição de instrumento estratégico na competitividade económica da região, a Feira do Alvarinho de Monção assume-se como um espaço de dinamização económica e animação popular, onde brindamos à amizade e à partilha de valores universais.

"Num ambiente verdadeiramente festivo, a Feira do Alvarinho de Monção proporciona animação entre todos, sendo um espaço de confraternização e convívio com vinhos deliciosos e comida saborosa. Visitem Monção nos dias 30 de junho e 1 e 2 de julho. Bem Vindos ao Reino do Alvarinho".