É com grande entusiasmo que anunciamos as aguardadas Festas da Vila de Mértola, um evento anual repleto de alegria, tradição e espetáculos musicais no emblemático Cais do Guadiana. As festividades serão dedicadas a São João, padroeiro de Mértola, proporcionando aos moradores e visitantes momentos inesquecíveis de diversão e celebração.A programação diversificada das Festas da Vila de Mértola promete agradar a todos os gostos musicais e oferecer experiências memoráveis. Entre os destaques, teremos apresentações musicais de renome nacional, bem como eventos tradicionais que representam a essência cultural desta encantadora região.As Festas da Vila de Mértola terão início no dia 17 de junho, com o espetáculo Remember - Tributo 80&90. Nesta noite especial, os amantes da música serão transportados de volta às décadas passadas, desfrutando de uma viagem nostálgica repleta de sucessos intemporais.No dia 23 de junho, o Cais do Guadiana ganhará vida com um fantástico concerto de Pedro Abrunhosa & Os Camponeses de Pias. A noite terminará com a vibrante energia do talentoso Miguel Bravo. Prepare-se para uma noite repleta de emoções, onde as melodias envolventes e as letras marcantes prometem encantar o público.No dia 24 de junho, a festa continua com as atuações de Julinho KSD e Miguel Azevedo, dois artistas de destaque no panorama musical atual. As energias contagiantes desses artistas proporcionarão momentos de pura diversão para todas as gerações.Para encerrar em grande, no domingo, dia 25 de junho, teremos a famosa Sardinhada, um momento tradicional que atrai sempre muitos residentes de todo o concelho de Mértola. Todos terão a oportunidade de desfrutar de uma saborosa sardinhada, ao som de animação circulante e de um divertido baile, que convidará a todos para dançar e celebrar a cultura e a alegria de Mértola.As Festas da Vila de Mértola são um momento especial em que a comunidade se une para celebrar suas tradições e receber calorosamente amigos, familiares e visitantes.A Câmara Municipal de Mértola tem por isso o prazer de convidar todos para participar nas nossas Festas de São João, que certamente ficará marcada na memória de todos os presentes.Para mais informações sobre a programação completa e detalhes sobre as Festas da Vila de Mértola, visite o nosso site oficial (www.cm-mertola.pt) ou entre em contato com a equipa de organização do evento (286610100).