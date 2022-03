Festival do Peixe do Rio de regresso às “margens do Guadiana”

É já nos próximos dias 9 e 10 de abril que a localidade do Pomarão volta a receber mais uma edição do Festival do Peixe do Rio. Depois de um interregno de dois anos, as margens do Guadiana voltam a ser palco dos saberes, tradições e sabores, tão apreciados e dos quais já tínhamos imensas saudades.

Em 2022 o certame assinala a sua 18ª edição e promete valorizar os produtos que o Guadiana oferece, mas e de igual modo, homenagear as gentes que nele trabalham bem como as gerações de descendentes de homens e mulheres, do rio, que permitem que essa memória e tradição perdurem no tempo e não caia em esquecimento.