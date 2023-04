Festival Islâmico de Mértola 2023 apresentado na Casa do Alentejo

A Casa do Alentejo, em Lisboa, vai ser o palco da apresentação do Festival Islâmico de Mértola 2023, que vai decorrer no próximo dia 15 de abril, sábado, às 18h30. Vão marcar presença nesta cerimónia responsáveis do executivo do Município de Mértola, o Presidente da Câmara Municipal de Mértola, Mário Tomé e a Vice-Presidente Rosinda Pimenta, o Presidente da Casa do Alentejo, João Manuel Rato Proença e o Presidente da Entidade Regional de Turismo, Vítor Silva.

A apresentação do Festival Islâmico de Mértola na Casa do Alentejo (Rua Portas de Santo Antão, nº 58), é aberta ao público e vai incluir a atuação do grupo "Cus Cus Flamenco" num pequeno concerto de antevisão à programação de concertos do Festival. Além deste apontamento musical, vai decorrer uma prova de doçaria tradicional alentejana e marroquina.

O conjunto Cus Cus Flamenco foi criado em Granada, Espanha, em 2016, pelo cantor de origem marroquina Hamid Ajbar, licenciado pela Conservatório de Rabat como especialista em música andalusí e oriental. Com uma proposta musical baseada no conceito "duas histórias, um caminho" que propõe um encontro entre a música e a dança de duas culturas que parecem convergir no tempo e no lugar, "Cus Cus Flamenco" proporciona um concerto de fusão onde a profundidade do canto flamenco se junta à estética dos poemas-cantigas da poética árabe-andalusí e à beleza e paixão da dança flamenca.

De dois em dois anos, o Festival Islâmico de Mértola, que já vai na 12ª edição, transforma a vila de Mértola, para celebrar e dar a conhecer a cultura islâmica e os seus laços com Portugal. Durante os dias do Festival, que este ano decorre entre 18 e 21 de maio, Mértola acolhe uma vasta comunidade islâmica do norte de África, proveniente de países como Marrocos, Argélia, Tunísia, além de Espanha e do Egipto, entre outras geografias.





O Festival Islâmico de Mértola é dos eventos mais relevantes do distrito, que tem como objetivos, além da divulgação do conhecimento sobre a história e o património de Mértola, em particular da época islâmica, promover o conhecimento, o diálogo, a tolerância e cidadania entre culturas; divulgar a cultura islâmica e produção contemporânea; fortalecer laços culturais, sociais e económicos com o Mediterrâneo e desenvolver a oferta turística muslim friendly.





Com entrada livre, o Festival Islâmico de Mértola contou no ano passado com 50 mil visitantes ao longo dos 4 dias de festival, esperando receber este ano mais de 60 mil pessoas. Em 2023 o souk regressa às vilas "velha" e "nova" de Mértola para receber os mais variados produtos como artesanato, doçaria, produtos regionais alentejanos e tecidos, provenientes de Marrocos, Tunísia, Egipto, Espanha e Alentejo. Além do mercado e do tradicional ritual árabe de regatear bons preços, o festival também conta com música e arte que complementam o encanto do mercado de rua.





Mais informação em: https://www.festivalislamicodemertola.com/