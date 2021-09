Fleetdata ajuda comerciantes de automóveis a comprarem usados

A FleetData está a lançar um novo serviço que vai permitir aos comerciantes de automóveis terem acesso à compra de viaturas usadas de forma fácil e sem grande concorrência.

Este serviço irá aproximar os proprietários de veículos aos comerciantes de automóveis, resolvendo um problema já sentido há muito por estes profissionais: a falta de veículos usados disponíveis para venda a comerciante.





Vantagens do serviço





Com este serviço, os comerciantes têm acesso a viaturas quase em exclusivo, e sem concorrência. Nos tradicionais leilões de viaturas, existem inúmeros compradores interessados na compra, o que pode fazer subir os preços a que as viaturas são transacionadas.





Mais ainda, este serviço evita que o profissional tenha de utilizar os habituais papéis colocados nos vidros do carro, método que inclui desperdício de recursos (papel, impressão e tempo), e não garante o contacto com um proprietário que esteja interessado na venda.





Outro dos benefícios deste serviço é o facto de os vendedores manifestarem interesse em vender a um comerciante. Isto evita que os profissionais do setor tenham de negociar os valores da transação, já que o vendedor já está a par dos valores de venda de viaturas a comerciante.





Como funciona





A FleetData recolhe diariamente dados estatísticos de transações de automóveis em Portugal. Estes dados são compilados de forma estatística, sendo depois utilizados para estimar valores de venda de carros usados, com base na média nacional.





Desta forma, e com base na média nacional, a Fleetdata consegue dizer quanto vale determinado veículo usado, em Portugal, para venda a comerciante.





A avaliação do carro contempla vários fatores: marca, modelo, versão, ano do veículo e quilometragem média esperada de acordo com a idade do veículo. Esta avaliação é gratuita e está disponível online, no site da FleetData e em alguns sites parceiros.





Após indicar ao internauta qual o valor do seu carro, para um comerciante de automóveis, o avaliador da FleetData pergunta-lhe se pretende receber propostas de compra da viatura.





Caso o proprietário esteja interessado na venda, só terá de indicar a quilometragem real do veículo e a respectica cor, assim como os seus contactos, para que o comerciante possa contactá-lo, com uma proposta de compra.





Sobre a Fleetdata





A FleetData disponibiliza uma oferta abrangente e integrada de soluções de Market Intelligence para o setor automóvel, nos mercados português e espanhol. Entre os serviços comercializados, incluem-se: preços e especificações técnicas de automóveis e motos, avaliação de automóveis usados, custos de manutenção de veículos novos e usados, valores residuais de veículos e o cálculo do custo total de propriedade de um veículo.





