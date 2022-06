E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Fundação INATEL vai realizar a conferência subordinada ao Objetivo do Desenvolvimento Sustentável n.º 16 Paz, justiça e instituições eficazes, que terá lugar no Auditório Manuel Menezes de Figueiredo, em Vila Nova de Gaia, no próximo dia 7 de junho às 14 horas – ENTRADA LIVRE.

Esta ação surge enquadrada na iniciativa "Desafio 2030 – Uma Agenda para o Desenvolvimento Sustentável", no âmbito da qual a Fundação INATEL promove um ciclo de 17 conferências temáticas subordinadas aos "17 Objetivos para Transformar o Nosso Mundo", propostos pela ONU.

Ainda que esta iniciativa surja no enquadramento mais amplo da proposta da ONU, pretende-se que a discussão e reflexão em torno de cada uma das 17 temáticas se ajuste à realidade portuguesa com as suas especificidades e dinâmicas locais e regionais.

Os interessados podem inscrever-se através do contacto telefónico 210 027 142 ou do endereço, até ao próximo dia 6 de junho.