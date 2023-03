O Clube de Golfe dos Economistas, realiza no próximo dia 19 de Março, no Ribagolfe Lakes, o 2º Torneio a contar para as Ordens de Mérito de 2023. Um campo inserido numa vasta floresta natural de sobreiros. O torneio é aberto a todos os Associados do Clube e jogadores federados com índice de Handicap (Whs) válido.

As inscrições estão abertas até às 12h00 de 16 de Março através do site do Clube.