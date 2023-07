Golfe dos Economistas em San Lorenzo (Quinta do Lago)

O Clube de Golfe dos Economistas, realiza em 5 de Agosto, o habitual Torneio de Verão, com jogo no campo de San Lorenzo (Quinta do Lago).Este Torneio é aberto a todas as categorias de Associados do Clube e jogadores com HDC válido.As inscrições devem ser efetuadas até às 13h00, do dia 3 de Agosto (quinta-feira), através do site do ClubeInclui jantar de confraternização e entrega de prémios, precedido de Welcome Drink, no Hotel Dona Filipa, em Vale do Lobo.