Golfe: torneio de encerramento dos economistas

O Clube de Golfe dos Economistas promove no próximo sábado, o Torneio de Encerramento do ano 2021, que decorrerá no campo da Quinta da Marinha.

O torneio será disputado na modalidade Stableford e será aberto a todas as categorias de associados e convidados com índice de handicap válido.





O torneio terá início às 9 horas, com saídas em shot gun. Como é tradição do clube, será realizada em simultâneo a final do matchplay. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até dia 11 de novembro para o site do clube dos Economistas.