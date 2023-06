Grandes finais das Ligas de Desporto Amador INATEL

Fundação INATEL acolheu as finais nacionais de várias modalidades coletivas no Parque de Jogos 1º de Maio.





Fundação INATEL acolheu as emocionantes finais nacionais de várias modalidades coletivas no Parque de Jogos 1º de Maio, no último dia 11 de junho. Foi um dia repleto de atividades desportivas, com destaque para as finais nacionais de futsal masculino e feminino, basquetebol masculino, futebol 7 e a grande final do futebol 11, que é a maior competição organizada pela Fundação INATEL, contando com a participação de mais de 270 equipas.

Houve animação de rua aberto a todos os que foram apoiar suas equipas ou simplesmente passear pelo Parque de Jogos. Atividades lúdicas com insufláveis, comida de rua, apresentação musical da Fanfarra Bizarra e demonstrações de Freestyle Football pelo campeão nacional Bruno Belo.

Cerca de 2500 pessoas estiveram presentes para assistir às finais e celebrar com suas equipas. Destaque especial para a grande final da Liga de Futebol 11, que encheu a bancada principal do Estádio 1º de Maio, com aproximadamente 2000 adeptos, num clima de festa e apoio incansável a ambas as equipas, contribuíram significativamente para valorizar o espetáculo geral que ocorreu nesta tarde no bairro de Alvalade.

Foram entregues os títulos de campeões nacionais ao APA Liceu Francês do Porto (Futsal Feminino), AH Bombeiros de Povesende (Futsal Masculino), Matosinhos Basket (Basquetebol), Terra Chã FC (Futebol 7) e Técnico Futebol Clube (Futebol 11).

Fundação INATEL tem uma ligação inabalável com o país e os portugueses, estamos comprometidos em promover o acesso ao desporto para todos.

Acreditamos que o desporto amador tem o poder de unir comunidades, criar laços duradouros e impulsionar o desenvolvimento pessoal.

Jogos e resultados do dia:

Liga de Futsal Feminino INATEL

ADR Achada (Lisboa) x APA Liceu Francês do Porto (Porto) – 0 x 2

APA Liceu Francês do Porto (Porto) - Campeãs Nacionais da Liga de Futsal Feminino INATEL

Liga de Futsal Masculino INATEL

Associação Escala de Lisboa (Lisboa) x Assoc. Humanitária dos Bombeiros de Provesende (Vila Real) – 4 x 5

Assoc. Humanitária dos Bombeiros de Provesende (Vila Real) - Campeões Nacionais da Liga de Futsal Masculino INATEL

Liga de Basquetebol Masculino INATEL

SIMECQ (Lisboa) x Matosinhos Basket (Porto) – 48 x 52

Matosinhos Basket (Porto) - Campeões Nacionais da Liga de Basquetebol Masculino INATEL

Liga de Futebol de 7 INATEL

Terra Chã FC (Angra do Heroísmo) x Grupo Novo Banco (Lisboa) – 3 x 1

Terra Chã FC (Angra do Heroísmo) x AD Flaviense (Vila Real) – 7 x 0

Grupo Novo Banco (Lisboa) x AD Flaviense (Vila Real) – 4 x 0

Terra Chã FC (Angra do Heroísmo) - Campeões Nacionais da Liga de Futebol de 7 INATEL

Liga de Futebol de 11 INATEL

FC Alvaladense (Beja) x Técnico Futebol Clube (Lisboa) – 2 x 5

Técnico Futebol Clube (Lisboa) - Campeões Nacionais da Liga de Futebol de 11 INATEL