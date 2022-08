Granfondo Coimbra Region mostrou o melhor do ciclismo amador

Sábado e domingo a região de Coimbra acolheu 1200 ciclistas vindos de vinte e cinco nacionalidades e de quatro continentes, para disputar o contrarrelógio individual e o UCI Granfondo World Series Coimbra Region by Black Jack, com a parceria institucional da UCI - União Ciclista Internacional, A FPC – Federação Portuguesa de Ciclismo, a Região de Turismo Centro de Portugal e as Câmaras Municipais de Coimbra e Montemor-o-Velho, com a organização técnica a cargo da Cabreira Solutions.

A margem esquerda do rio Mondego acolheu, no sábado, o contrarrelógio individual de cerca de vinte quilómetros, com espelho de água proporcionado pelo maior rio português e com o incomparável cenário com a "velha cabra" proeminente, a fazer as delícias dos vários repórteres de imagem que acompanharam o crono. No plano desportivo, a vitória sorriu ao Campeão Espanhol da especialidade Fernandez Martinez (Individual) e à italiana Maria Cristina Prati (Team Del Capitano ASD), que "voaram baixinho" num traçado praticamente todo plano e sem grandes dificuldades técnicas. Nesta vertente também muitos portugueses saíram com o apuramento direto para o mundial da especialidade que acontecerá, em Trento, Itália, no próximo mês de setembro, no qual participará o melhor português em prova, Alberto Amaral (Discover Melgaço e Ponte da Barca), hexacampeão nacional de crono e vice-campeão mundial.





No domingo, com o Castelo de Montemor-o-Velho como "anfitrião" a proporcionar uma inigualável vista exterior e a receber a chegada bem junto às suas muralhas e a cerimónia protocolar de pódio e convívio final dos participantes no seu interior, foi uma novidade. O traçado definido levou os mais de mil inscritos na prova em linha a conhecerem outros concelhos da região, num trajeto totalmente distinto do da edição anterior. Passaram por Coimbra, V.N. de Poiares, Góis, Lousã, Miranda do Corvo e Penela. Duas distâncias definidas pelo regulamento UCI conferiam o apuramento mundial também na prova em linha. Com duas distâncias preconizadas, no mediofondo (104 kms) venceram Jorge Alemão (GR Janz e Associados) e italiana Maria Cristina Prati (Team Del Capitano ASD), no Granfondo (148kms) subiram ao lugar mais alto do pódio Gil Santos (GCC Comprarcasa- Évora) e Iulia Legkova (Korpo Ativo – Penacova).





Todos os parceiros tiveram a oportunidade de expressar o seu contentamento, desde logo, as palavras de agradecimento dirigidas às entidade e atletas iniciais veiculadas pelo Diretor de Prova, João Cabreira, que ficaram também marcadas por rasgados elogios às Instituições parceiras, com particular destaque às autarquias, por "acreditarem e confiarem, pelo segundo ano consecutivo, na Cabreira Solutions e na sua capacidade organizativa, manifestando o entendimento e a reciprocidade do apoio desenvolvido para que se montasse um evento único em Portugal."





Autarquias e paceiros satisfeitos

Emílio Torrão, Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, também ele um entusiasta praticante e admirador do ciclismo, inclusive, foi um dos participantes desta edição, estava visivelmente satisfeito "pela capacidade inovadora do parceiro de organização e conseguir fazer crescer, ainda mais, um evento desta envergadura, que considerou ter um papel fundamental a promover o território e contribuir para o seu desenvolvimento económico local e dinamização turística, em território de um dos maiores vultos ciclismo nacional, Alves Barbosa, também aqui relembrado."

Por seu turno Carlos Lopes, vereador da Câmara Municipal de Coimbra, foi perentório em afirmar que "faz cada vez mais sentido implementar o apoio a estes eventos para benefício das localidades como complemento do rico património cultural, natural e paisagístico que é dado a conhecer através destas iniciativas e pelo movimento gerado."

Também Maria Levi, diretora de marketing da Black Jack Wheels, naming sponsor do evento, demonstrou a importância estar ligado a eventos onde se encontram os aficionados da bicicleta, porque se configura uma "excelente oportunidade de estar próximo daqueles que queremos ajudar a evoluir, que são os ciclistas e utilizadores da bicicleta."